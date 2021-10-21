Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 21 октября

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

В четверг, 21 октября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением. Оно будет озвучено на заседании краевого оперативного штаба. Сообщается, что трансляция начнется в обед.

Ожидается, что будет озвучено решение, связанное с внеплановыми каникулами. Напомним, Владимир Путин одобрил предложение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Теперь власти Кубани должны оценить эпидемиологическую ситуацию в регионе и принять итоговое решение о том, по каким правилам будет жить Краснодарский край.

Стоит сказать, что многие россияне могут воспринять объявленные президентом каникулы, как повод вывезти семью на юг. Хотя в Краснодарском крае продолжают действовать строгие ограничения. Как и прежде, при заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест или QR-код о вакцинации. Если нет прививки, ее можно сделать на курорте. Но все же врачи советуют всем жителям остаться на время длинных выходных дома.

Напомним, за последние сутки число заболевших выросло на 254 человек, из них 40 детей. Всего с начала пандемии зафиксировано 78 603 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, увеличилось число умерших от коронавируса - по последним данным, скончались 39 пациентов. Все они были в тяжелом состоянии в реанимации.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. На Кубани также сохраняется обязательный масочный режим. Это значит, что запрещено появляться в общественных местах, магазинах, аптеках, рынках, ярмарках и на работе без средств защиты.

Кроме того, медики призывают людей прививаться. Вакцина на данный момент является единственным и самым эффективным средством защиты от коварной инфекции.

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