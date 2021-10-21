Вениамин Кондратьев озвучил ряд жестких мер в Краснодарском крае

Вениамин Кондратьев. Фото: администрации края.

21 октября состоялся оперативный штаб, где власти Краснодарского края вместе с главврачами ведущих клиник и сотрудниками Роспотребнадзора обсуждали текущую эпидобстановку в регионе. Стоит отметить, что на Кубани достаточно высокий уровень заболеваемости - ежесуточно коронавирус выявляют у 250 человек. При этом, как отмечают санитарные врачи, темп прироста заболевших – 9,9%. Это ниже чем в целом по России.

Объявленная в Краснодарском крае нерабочая неделя многих жителей других регионов уже подтолкнула к тому, чтобы провести ее на юге страны. Чтобы не допустить крупной вспышки, Вениамин Кондратьев озвучил ряд жестких мер.

Итак, с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода. Его необходимо будут показать в личном кабинете госуслуг - он приходит после того, как человек вакцинируется.

А еще с 25 октября по 1 декабря наличие QR-кода будет необходимо для зрителей, которые придет на массовые мероприятия. К ним относятся не только концерты и спектакли, но и спортивные матчи.

Напомним, что до этого в Краснодарском крае для туристов действовал ряд ограничительных мер. Как и прежде, при заселении в гостиницу необходимо предъявить свежий ПЦР-тест или QR-код о вакцинации. Все эти правила также сохраняются. Те, у кого нет его, может получить, приехав на курорт и сделав там прививку - пункты вакцинации по-прежнему открыты во всех городах Кубани.

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