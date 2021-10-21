Ротация в кубанской политике. Что известно о последних кадровых перестановках

Андрей Алексенко стал и.о. мэра Краснодара

21 октября - день кадровых перестановок в администрациях края и Краснодара. О новых назначениях сообщалось с разницей в полчаса. Неожиданным поворотом стала ротация чиновников.

Первым вице-мэром Краснодара назначили Андрея Алексеенко, который в этот же день покинул пост первого вице-губернатора. Алексеенко автоматически стал исполняющим обязанности мэра города.

В администрации города в это время сообщили, что бывший и.о. главы Краснодара Евгений Наумов, который занял пост после ухода Евгения Первышова в Госдуму, написал заявление по собственному желанию и ушел из мэрии. Оказалось, что Наумова позвали на работу в администрацию края и назначили новым вице-губернатором региона, он будет курировать вопросы в сфере строительства.

А на место первого заместителя губернатора Краснодарского края, которое занимал Алексеенко, назначен Игорь Галась. Ранее он занимал пост замглавы и курировал финансово-экономический блок, на новом посту Галась продолжит отвечать за финансы.

Справа на фото - Игорь Галась, сверху на фото - Андрей Алексеенко, снизу на фото - Евгений Наумов

В ЭТО ВРЕМЯ

В мэрии Краснодара обещали, что озвучат список претендентов на кресло мэра города до середины ноября. Но уже после назначения Андрея Алексеенко стало понятно, что интриги нет. Его кандидатуру поддержал и губернатор края Вениамин Кондратьев. Глава региона предложил Алексеенко поучаствовать в конкурсе на пост мэра Краснодара.

В настоящее время на должность главы краевого центра выдвинулись три претендента: директор муниципального предприятия «Ейские тепловые сети» Андрей Назаров, индивидуальный предприниматель Евгений Ильин и руководитель организации «Южный молочный союз» Константин Синецкий. При этом Алексеенко намерен собрать пакет документов для комиссии в ближайшее время, он поблагодарил Кондратьева за оказанное доверие.

- В Краснодаре достаточно проблем и предстоит много работать, чтобы город стал комфортным и приобрел облик, достойный столицы такого региона, как Краснодарский край, - сказал Андрей Алексеенко.

29 октября в 17:00 конкурсная комиссия завершит прием документов. Главу Краснодара в ноябре утвердят депутаты Гордумы.

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