«Пыталась вылезти из-под поезда, пока он прокручивал мою ногу»: спустя два года после трагедии, чемпионка России рассказала всю правду о самом страшном дне

Евгения всего за полгода смогла добиться успехов в спорте. Фото: личный архив героини

В начале 2020 года жительница Туапсе Евгения Перевышкова попала под поезд, но он не раздавил ее насмерть. Тот вечер она помнит отчетливо, только сам момент аварии навсегда стерся из памяти. Девушка возвращалась от подруги домой. Было поздно, темнело, и Женя решила сократить путь. По центру города ходят товарные поезда, под один из них ее буквально засосало.

- Вспоминала уже потом, как пыталась вылезти из-под поезда, пока он прокручивал мою ногу, как ползла и просила о помощи. Никто долго не подходил, я часто отключалась, но пришла в сознание в подходящий момент, когда мимо меня проходил человек, им оказался парень по имени Сергей. Он вызвал скорую, а очнулась я уже в Краснодаре, - рассказала «КП»-Кубань» Женя.

Авария изменила многие взгляды девушки. Фото: личный архив героини

- В больнице я пролежала больше месяца. Потом через полгода после аварии мне сделали последнюю операцию, она была в октябре, - делится Женя. - После операций со мной была моя семья и друзья, они помогали мне встать на ноги, ну... на ногу.

На счастье, девушка осталась жива, за нее боролись лучшие врачи и буквально вытащили с того света. Левую ногу пришлось отнять. Почти полностью. В 20 лет с небольшим Женя начинала все заново и стала привыкать к своему новому телу.

Характер настоящего бойца не дал ей сломиться. Пусть на костылях, но сама, пусть на протезе, но жива.

- Авария изменила мое мышление, я поняла, что нужно биться до последнего и не надо сдаваться раньше времени и опускать руки. Даже если сначала ничего не будет получаться, потом все равно встанет на свои места, - отмечает Евгения.

А потом в ее жизни появился спорт и тренировки, которые сейчас занимают все свободное время.

Евгения ведет активный образ жизни. Фото: личный архив героини

- В Туапсе меня пригласила заниматься бочча (игра с мячом на колясках, паралимпийский вид спорта. – Прим. ред. ) Татьяна Ивановна Ергина, и я решила попробовать. Потом нас отправили на соревнования, там меня заметили и порекомендовали тренеру по пауэрлифтингу Юрию Шкварня. Он занимается сборной Краснодарского края. Через какое-то время он мне позвонил и предложил заниматься пара-пауэрлифтингом. Семья и друзья меня поддержали, и я решила рискнуть, влиться получилось достаточно быстро, - рассказывает спортсменка.

Нельзя сказать, что до аварии Евгения была неспортивная, она и раньше участвовала в соревнованиях от школы, но только сейчас в ней проснулся азарт. Три раза в неделю она посещает зал, выполняет установки тренера, а с недавнего времени начала выступать на состязаниях атлетов. Сейчас она может выжать 55 килограммов, и это далеко не предел.

Евгения мечтает о собственной машине. Фото: личный архив героини

- Женя мне понравилась как спортсменка. У нее есть желание, а это половина чемпиона, а еще она очень работоспособная, - отмечает тренер сборной Краснодарского края по пауэрлифтингу Юрий Шкварня. - Мы начали заниматься. И вот прошли одни соревнования, там она подняла семь килограммов. Потом нашли возможность съездить на Кубок России. Она и там успешно выступила.

Евгения посещает тренировки три раза в неделю. Фото: личный архив героини

Успешно – это «золото» в весовой категории до 55 килограммов на проходившем в Евпатории Кубке России по пара-пауэрлифтингу.

- Помогли выиграть мне мысли о моей бабушке, перед смертью она сказала: «Женя - золотая медаль». Когда я поднимала штангу, думала о ней, и у меня все получилось, - признается чемпионка.

Впереди, как рассказал тренер Евгении, - амбициозные планы, соревнования в Европе, мировые первенства и, конечно, главная мечта любого спортсмена.

- Я ей сказал, что нас не устроят только призовые места. Мы планомерно идем к своей цели. Главный – участие в Паралимпиаде. Ей всего 23 года, а в нашем спорте расцвет наступает после 30. Так что время еще есть, - отметил Юрий Шкварня.

Но не только грезами о спортивном Олимпе живет Женя. Она мечтает о простом счастье, планирует поступать в колледж, достроить свой дом, получить права и купить машину для комфортого передвижения.

- Те, кто были со мной рядом, не дали мне сдаться. А сколько людей, столкнувшись с малейшими проблемами, приходят в отчаяние и опускают руки! Я своим примером хочу вдохновить людей, - отметила Женя.