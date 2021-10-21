В офтальмологической клинике 3Z установили инновационный эксимерный лазер

Фото предоставлено пресс-службой 3Z.

Хорошее зрение – это основа для высокого качества жизни, и все больше людей отдает себе в этом отчет. Один из способов «вернуть» заложенную природой остроту зрения - сделать лазерную коррекцию. Именно применение самого современного офтальмологического оборудования в совместной работе профессиональных офтальмохирургов с многолетней профессиональной подготовкой позволяет достичь наивысших результатов в лечении.

Офтальмологическая клиника 3Z отметила свое восемнадцатилетие установкой нового эксимерного лазера SCHWIND AMARIS 1050RS – технологии данного лазера обладают полностью лазерной и полностью бесконтактной методикой коррекции зрения, а также технологии дают возможность работать со сложным профилем роговицы, что позволяет получать лучшие возможные результаты независимо от сложности случая.

Фото предоставлено пресс-службой 3Z.

Новое оборудование позволяет деликатно воздействовать на ткань роговицы, его интеллектуальная система термоконтроля следит за естественным температурным режимом роговицы во время операции благодаря двум уровням энергии. Также оборудование позволяет достигать максимальной точности и при этом обеспечивая высокую скорость работы – до 1050 лазерных импульсов в секунду и автоматическое переключение между уровнями энергии.

На данный момент это единственный лазер, который компенсирует движения глаза по всем возможным направлениям со скоростью реакции менее 1 милисекунды. SCHWIND AMARIS 1050RS же в свою очередь снабжён уникальной программной технологией 7D, которая прогнозирует положение глаза точно во время импульса, с учетом предыдущих сделанных снимков, физиологических особенностей микродвижений глаз и их частот, что приводит к снижению этой ошибки позиционирования до нуля.

Ведущий офтальмохирург клиники 3Z Александр Александрович Бойко. Фото предоставлено пресс-службой 3Z.

Александр Александрович Бойко

Ведущий офтальмохирург клиники 3Z:

«Мы регулярно обновляем и совершенствуем парк оборудования, имея в своем арсенале самые современные модели диагностического и операционного оборудования. В 2013 году мы приобрели на тот момент современнейший лазер Amaris 500, тогда мы использовали возможность и прошли обучение и практиковались у немецких коллег в Германии на данном лазере, а накануне мы закончили установку нового эксимерного лазера SCHWIND AMARIS 1050RS уже последнего поколения. Сейчас мы единственная частная клиника в России, у которой для проведения лентикулярной хирургии есть фемтосекундный лазер ZEISS VisuMax и плюс к этому SCHWIND Amaris 1050RS.»

Немецкая компания SCHWIND мировой бренд, лидер в производстве эксимерных лазеров для коррекции зрения на протяжении уже почти 30 лет. Представленный инновационный лазер последнего поколения SCHWIND Amaris 1050RS, на данный момент является лидером отрасли по своим техническим характеристикам.

Гурджиян Карина Дмитриевна

Главный врач клиники 3Z:

«Для нас внедрять передовое оборудование и технологии – это естественный процесс, который мы практикуем на протяжении многих лет. Что важно – именно наш опыт в сочетании с технологиями дает те результаты, благодаря которым мы завоевываем первые позиции в офтальмологии. Приобретение, установка нового лазера SCHWIND Amaris 1050RS позволит нашим профессиональным хирургам с высочайшей точностью проводить рефракционные операции.»

В 2003 году был открыт первый офтальмологический центр в Краснодаре, а сейчас у 3Z уже 4 клиники и 30 диагностических центров в девяти регионах России. 18 лет 3Z искореняет привычку людей к плохому зрению, предлагая им решения, сервис и технологии мирового уровня.

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