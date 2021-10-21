Маша Распутина в ужасе после скандала с избитой дочерью

Маша Распутина сейчас переживает не самые лучшие времена Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь Маши Распутиной обвинила сводного брата по отцу в домогательствах. А тот в ответ вынес сор из избы – рассказал шокирующие подробности личной жизни Маши Распутиной.

Как сообщает сайт kp.ru, мужчина заявил, что певица живет в шикарном коттедже на птичьих правах. Мол, из этого особняка на Рублевке ее могут выгнать в любой момент.

А в эфире программы Андрея Малахова мужчина и вовсе поколотил дочь Маши Распутиной, которую тоже зовут Машей. Он повалил девушку на пол и оттаскал за волосы.

Сама певица долго молчала, но, похоже, ее терпение лопнуло, и Маша Распутина разоткровенничалась. Артистка считает, что ее враг должен ответить за свои слова и поступки, - сообщает сайт kp.ru.

- Он должен ответить за все содеянное зло, которое причинил нашей семье - за всю подлость, которую сотворил, - заявила Распутина. - По всем законам Вселенной.

Кстати, сейчас певица тяжело болеет. Ее скосил очень опасный недуг.

- У меня слабость большая, головокружения. Сейчас приедут ставить капельницы. Дай Бог, чтобы все прошло, - цитирует Машу Распутину kp.ru.

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