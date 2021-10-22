Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 октября 2021 года: QR-коды для посещения торговых центров, кафе и ресторанов появятся на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

QR-коды для посещения торговых центров, кафе и ресторанов появятся на Кубани. Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба региона. Его провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что ситуация с распространением коронавируса на Кубани остается напряженной. Уже больше месяца в регионе ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения инфекцией.

Также в Краснодарском крае увеличивается количество смертей от COVID-19. QR-коды будут нужны для посещения ресторанов, кафе и досуговых заведений на курортах Кубани.

Отмечается, что эти запреты не коснуться других городов региона. Здесь QR-коды будут нужны только для посещения массовых и спортивных мероприятий. Например, футбольных матчей или концертов.

Такие меры будут действовать в регионе с 25 октября по 1 декабря.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 50 заболевших.

Коронавирус в Анапе 22 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 19 человек.

Коронавирус в Сочи 22 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 43 жителей.

Коронавирус в Геленджике 22 октября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 2 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 22 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не обнаружено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 22 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у шести человек.