Двух замминистров по спорту уволили на Кубани за сокрытие доходов

Уволили замминистров Илью Зленко и Игоря Стрельцова

Министерство спорта Краснодарского края проверили на коррупционную составляющую. 21 госслужащего привлекли к ответственности за сокрытие доходов, а двух заместителей министра уволили. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- Прокуратура проверила соблюдение законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в деятельность министерства физической культуры и спорта края. Выявлен ряд нарушений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в надзорном ведомстве.

Оказалось, что четыре заместителя министра, а также несколько руководителей подведомственных учреждений не сообщили о доходе в общей сумме более чем на 1,5 млн рублей. Еще чиновники скрыли сведения о недвижимости и счетах.

- Сотрудники министерства не указали один земельный участок площадью свыше 720 квадратных метров. Не прописанными в декларациях оказались два жилых помещения общей площадью более 140 квадратных метров, пропустили одно нежилое помещение площадью 23 квадратных метра. Также сокрыли 200 счетов в кредитных организациях, - добавили в прокуратуре края.

Всю информацию уже донесли губернатору Краснодарского края. Прокурор внес представление. 21 госслужащий, два заместителя министра и 15 руководителей учреждений спорта привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, еще двух замминистров уволили.

Как стало известно "КП"-Кубань", с должностей сняли Илью Зленко и Игоря Стрельцова. Они представили ложные сведения о доходах и имуществе. Об этом говорится в распоряжениях об увольнении.

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