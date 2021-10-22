Метеозависимым людям будет нелегко перенести этот период. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец октября удивил многие регионы страны. Где-то внезапно наступила зима, а где-то обрушились штормы. Но бушевала непогода всего несколько дней. После вакханалии внезапно вернулось тепло. Так, в Краснодарском крае после заморозков вновь установились высокие для второго осеннего месяца отметки. Кубанцы шутят - если отопление включили, значит за окном будет +20 градусов.

Из-за того, что центральная часть Европейской России находилась под влиянием обширного антициклона, началась чехарда с атмосферным давлением - оно начало скакать чуть ли не каждый день. Многие жители региона, особенно метеозависимые, ощущали дискомфорт и головные боли. Ждать ли в Краснодарском крае барические горки?

В ближайшую неделю, по данным Гидрометцентра России, атмосферное давление будет кидать из крайности в крайность. Сейчас показатели барометров растут. Они уже перешагнули норму. С 22 по 24 октября значения будут идти вверх и к понедельнику, 25-го числа достигнут 771 мм рт. ст., что на 13 мм выше обычного. Но потом давление резко начнет падать - к среде, 27 октября, будет уже 765 мм рт. ст.

Такие колебания показаний барометров, естественно, скажутся на состоянии метеочувствительных кубанцев.

БУДЬ В КУРСЕ

- Чтобы уменьшить риск приступа, исключите другие факторы, провоцирующие плохое самочувствие: стресс, просмотр очередной серии фильма вместо вечерней прогулки и, самое важное, недосыпание, - говорят в Гидрометцентре России. - Проявите о себе максимум заботы в такие «бурные» дни: устройте физический и психоэмоциональный выходной или даже уик-энд.

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