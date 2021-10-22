Вскрылись новые эпизоды взяточничества в Роспотребнадзоре Кубани

Расследование дела продолжается

В Роспотребнадзор Краснодарского края в конце марта нагрянули силовики. По подозрению во взяточничестве задержали начальника отдела надзора за питанием ведомства Марину Балаеву. По данным следствия, женщина в служебном кабинете получила 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Также следователи заинтересовали и подчиненной.

- Вскрыли еще факты. В марте руководитель отдела со своей подчиненной получили взятку в 100 тысяч рублей от директора одного из продовольственных рынков Краснодар. В этом же месяце за непроведение проверки в ресторане ей передали 20 тысяч, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В связи с очередными фактами взяточничества возбуждены новые уголовные дела.

- В отношении начальника отдела надзора за питанием населения и специалиста-эксперта отдела по признакам преступлений возбуждены дела по статье «Получение взяток группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие, которые в настоящее время объединены в одно производство, - добавили в ведомстве.

Кроме того, за взятки сейчас расследуется дело в отношении заместителя начальника отдела и двух специалистов-экспертов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что во время обыска в квартире Марины Балаевой, той самой задержанной начальницы отдела, сотрудники УФСБ нашли более 11 миллионов рублей. Деньги были расфасованы пачками в рублях и иностранной валюте.

Расследование уголовного дела продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Взятка в 150 тыс. рублей, а дома 11 млн»: В управлении Роспотребнадзора на Кубани проводятся обыски по делу о взяточничестве

Фигурантом уголовного дела стала начальник одного из отделов краевого ведомства (читайте далее)

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