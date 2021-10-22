Вице-мэра Краснодара Артема Доронина проверяют силовики за нецелевое расходование бюджета

В мэрии изымают документы для проверки. Фото: Ярослав Потапов, krd.ru

Утром 22 октября на Красной силовики задержали мужчину. Очевидцы сообщили, что повязали чиновника из администрации города. По некоторым данным, в руки сотрудникам отдела экономической безопасности попал 33-летний вице-мэр Краснодара Артем Доронин. Он отвечает за транспортное и дорожное хозяйство.

В кабинете замглавы прошли обыски. Есть информация, что Доронина проверяют силовики из-за нецелевого расходования бюджета. Для проверок изымается вся необходимая документация, опрашиваются сотрудники.

В пресс-службах мэрии и полиции этот факт не комментируют, а у самого вице-мэра в настоящее время выключен телефон.

21 октября также стало известно, что из-за скандала о закупке комплектующих для троллейбуса, который собирают в Краснодар, Артем Доронин подал иск в суд о защите чести и достоинства к учредителю одного из краевых изданий. Вице-мэр посчитал, что публикация на сайте подрывает его деловую репутацию, сообщает «Коммерсантъ»».

Артем Доронин работает в администрациях края и города с 2013 года. На должность вице-мэра его поставили в 2013 году.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что вскрылись новые эпизоды взяточничества в Роспотребнадзоре Кубани. Нечистыми на руку оказались начальник отдела и подчиненные. А при обысках нашли миллионы в пачках разными валютами.

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