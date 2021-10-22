«Пожалуйста, на внеплановых выходных вакцинируйтесь»: главный врач инфекционной больницы региона обратился к жителям Кубани

Сергей Зотов. Фото: skib-krasnodar.ru

Внеплановые каникулы объявили и в стране и в Краснодарском крае - они продлятся с 30 октября по 7 ноября. Так же на всей территории Краснодарского края QR-коды нужны будут для посещения массовых и спортивных мероприятий. Действует эта мера с 25 октября до 1 декабря.

- Мы видим рост выявленных больных и умерших. Это не только в Краснодарском крае, а по всей стране. Мы знаем, что в 80-ти процентах заболевание протекает в легкой форме, но в этом и опасность. Многие думают, что ничего страшного и они переболеют в легкой форме – это не так, - объяснил в эфире программы "Здоровый разговор" на радио "КП"-Краснодар" главный врач Инфекционной больницы Краснодарского края Сергей Зотов. - Мы уже работаем два года, наша больница первая открылась, как ковидный госпиталь, и я ни за одного пациента не поручусь, что он переболеет в легкой форме. Болеют и умирают взрослые, молодые люди и дети. Коварность ковида в том, что мы никогда не знаем, как и у кого он будет протекать.

У врачей каникул не будет. Фото: администрация Краснодарского края

Статистика по заболеваемости в последние недели тревожила и медиков, и санитарных врачей. Рост фиксируется регулярно.

- В мире в день умирают примерно 10 тысяч человек. Прямо сейчас умирают люди. Тысяча из них в России. Каждый 10-тый умирающий в мире наш соотечественников. Неужели это не повод задуматься? Неужели это не повод прислушаться к нам и сделать прививку? Сейчас вакцинация – это единственный способ защитить людей, - говорит Сергей Зотов.

Ещё в курортных городах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения возможен при наличии QR-кода.

- Достаточны ли те меры, которые приняты мы увидим через время. Но конечно, каникулы и QR-коды вводятся не просто так. Предпосылка к этому - высокая смертность. Необходимо остановить эту динамику, - добавил Сергей Зотов. - Вакцинация до сих пор не на нужном уровне. Мы ещё не достигли 80%, которые нам поставил президент. Это прискорбно, особенно в стране, которая изобрела первую вакцину. Почему люди не прививаются, я до сих пор не могу понять?!

Ходят слухи, что если люди болеют в легкой форме, то и передают эту самую легкую форму другим. Врач поспешил развеять эту теорию.

- Это абсолютная неправда. Более того, от легкой формы бывают страшные осложнения: тромбообразование, депрессивные состояния и обостряются проблемы онкологии, а ещё вирус может вызывать урологические проблемы. Вот что вирус творит. Этого нужно бояться, а не вакцины, в которой нет вируса!

Заболеваемость ковидом растёт. Фото: администрация Краснодарского края

Врачи просят людей провести нерабочие дни дома и призывают жителей края к осознанности:

- Я много раз наблюдал ситуацию, когда люди лежат в больнице и плачут: «Если бы я знал, что мне будет так плохо, то я бы поставил прививку". Я спрашиваю, мол, а чего же вы ее не поставили? Отвечают: "Не было времени". Вот сейчас стране дают эту неделю: идите и поставьте вакцину. А вот у нас у медиков нет этой недели. И мы в штатном режиме работаем во всех стационарах и поликлиниках, поэтому, пожалуйста, пойдите и вакцинируйтесь, - просит главный врач Инфекционной больницы Краснодарского края Сергей Зотов