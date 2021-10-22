«Игра в кальмара» на улицах Краснодара: жителей города напугали люди в малиновых комбинезонах

В Краснодаре появились герои сериала "Игра в кальмара". Фото: скрин видео video_vfx_krasnodar

Лихорадка по «Игре в кальмара» докатилась до Краснодара. Несколько дней назад жители города были заинтригованы – на улицах города появились персонажи популярного сериала. Люди в малиновых комбинезонах и черных масках стояли у «Галереи» и танцевали брейк на Красной. На видео, которое распространялось в соцсетях, можно было увидеть образы из сериала – гигантскую куклу, копилку с деньгами и другие атрибуты сериала. Пользователи активно обсуждали ролик, а некоторые даже хотели поучаствовать с съемках.

Но оказалось, что видео – всего лишь мастерки сделанная компьютерная графика. Его создатель посмотрел южнокорейский сериал и решил перенести героев в Краснодар.

Персонажи на Красной нарисованы в графической программе. Фото: video_vfx_krasnodar

- Все сделано с помощью vfx монтажа. В прошлую субботу я просто приехал на Красную, поснимал отдельные участки (музыкантов, брейкеров, площадь), стараясь подбирать ракурс. А после накладывал на эти видео фрагменты графики (кукла, персонажи из сериала, копилку и прочее). Сами охранники в комбинезонах - это анимированные 3д болванки, - рассказал «КП»-Кубань» специалист по компьютерной графике Игорь.

Девятисерийная дорама из Южной Кореи в октябре этого года стала самым популярным сериалом в истории Netflix. В ней несколько сотен бедняков и должников должны стать победителями в детских играх. Только при этих условиях они получат огромный выигрыш и избавятся от денежных проблем. В сериале есть достаточно жестокие сцены, но, кажется, его уже посмотрели 111 миллионов зрителей по всему миру.