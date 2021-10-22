45-летний мужчина впал в кому и умер после того, как побывал в отделении полиции на Кубани

Из полиции мужчина попал на больничную койку

45-летний житель хутора Северин в Тбилисском районе Краснодарского края Георгий Кавелидзе умер в больнице от кровоизлияния в мозг после того, как сутки пробыл в отделе полиции.

По словам родственников, Георгия забрали 23 сентября прямо из дома. Мужчина 20 лет жил без паспорта и был частым гостем в отделе.

- Паспорт гражданина СССР был потерян, а новый почему-то ему никак не присваивали. Поэтому его нередко вызывали в полицию, - рассказывает мать мужчины Вероника Каримова.

Но на этот раз его обвинили в том, что ругался матом. На сутки Георгия посадили в изолятор.

- Все это время я и дочка (сестра Георгия) звонили в отдел. Мы заявляли, что его задержали незаконно. Но когда сына выпустили все-таки, мы его не узнали, - продолжает мать.

По ее словам, у сына на голове была огромная шишка, его трясло. Он успел сказать родным, что в полиции его били и требовали признаться в убийстве.

Дома Георгию вызвали скорую, а в больнице провели экстренную операцию. Но спасти мужчину не удалось. Сначала он впал в кому, а потом скончался.

Посмертный эпикриз гласит, что Георгий получил закрытую черепно-мозговую травму.

- По данному факту назначена проверка, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Родные мужчины обратились и в краснодарское отделение Комитета против пыток. Там уже начали собственное расследование.

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