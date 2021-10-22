Музеи, театры и выставки закрываются на Кубани из-за введённых ограничений по коронавирусу

В Краснодарском крае не будут работать учреждения культуры с 30 октября и по 7 ноября. Фото: @dramteatrkrd

Краснодарские заведения культуры меняют режим работы в период с 30 и по 7 ноября. Музей им. Фелицына, Драматический театр, театр Защитника Отечества и другие уже объявили о том, что в этот период будут закрыты для посещения. Ограничения связаны с вступлением в силу Постановления администрации Краснодарского края от 21.10.2021 о новых противокоронавирусных ограничениях в регионе.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, все спектакли и выставки, запланированные с 30 октября по 7 ноября, будут перенесены.

В Краснодарском академическом театре драмы им. Горького объяснили, что работают над новым репертуарным планом.

- Мы прямо сейчас составляем новое расписание с учётом всех переносов, чтобы зрители смогли посмотреть все запланированные спектакли. О датах переноса сообщим дополнительно, - рассказали в пресс-службе театра.

Вмешались новые противокоронавирусные меры и в концертный тур бывшего солиста Кубанского казачьего хора Виктора Сорокина. Исполнитель должен был выступить вместе с московским театром песни «Яр» 7 ноября в Тихорецке.

- Дорогие мои друзья! Радость была не долгой. К сожалению концерт в Тихорецке отменяется, в связи с новым ужесточением. Деньги будут возвращены всем, кто успел купить билеты, - обратился к своим поклонникам Виктор Сорокин в соцсетях.

Но, похоже, что ограничения не касаются частных театров. Например, на сайте краснодарского «Одного театра» нет информации об отмене спектаклей. Также, запланированы представления и у театра-школы Стаса Слободянюка.

Зрители надеются, что после 7 ноября, культурная жизнь, хоть и с ограничениями, но вернется в прежнее русло.

Новые требования изменят и повседневную жизнь жителей региона. Забежать в ресторан быстрого питания за стаканом кофе или быстренько перекусить во время рабочего обеденного перерыва теперь станет проблематично для тех, кто отрицает вакцинацию. В городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения возможен при наличии QR-кода.

На территории всего региона с 25 октября и по 1 декабря QR-код станет пропуском на любое массовое мероприятие.