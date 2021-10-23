Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 октября 2021 года: пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в обычном режиме с 30 октября по 7 ноября

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Внеплановые каникулы объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Это связано с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране. Такие меры позволят снизить заболеваемость коронавирусом и избежать новых вспышек и очагов заражения.
Внеплановые каникулы никак не скажутся на пунктах вакцинации от COVID-19. На Кубани они будут работать в обычном графике. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Палиева.
Отметим, что за последние сутки прививку от коронавируса поставили 8457 человек. Массовая вакцинации от COVID-19 началась на Кубани в конце прошлого года. За это время прививку от инфекции поставили более двух миллионов человек.
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