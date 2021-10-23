Краснодарский край накрыло мощное потепление

Жителям и гостям края придется утепляться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани установилась чудная погода, которая днем напоминает больше летнюю, нежели осеннюю. Шутка ли - отметки поднимаются до +20 градусов. Тепло в регион пришло вместе с антициклоном. Он сейчас держит путь на восток, так что в субботу, 23 октября, кубанцев порадует солнечная и сухая погода. Более того, немного изменятся температурные показатели - по прогнозам синоптиков, есть тенденция к повышению.

- Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем станет гораздо теплее 17-22 градуса. Такие отметки будут и на Черноморском побережье. А вот у берегов Азовского моря - 13-18 градусов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но, к сожалению, Краснодарский край мощное потепление накрыло ненадолго. На юг страны стремится холодный воздух из Арктики. Постепенно смещаясь в сторону Кубани, он уже оказывает влияние на соседние регионы. А в воскресенье, 24 октября, заполнит собой атмосферу над Краснодарским краем. Похолодание будет сопровождаться резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и дождями.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в горных и предгорных районах даже возможен мокрый снег. А все потому, что шикарные почти летние отметки сменятся на зимние. Так, в Мостовском и Лабинском районах ожидается выпадение снега в ночные часы - там значения будут отрицательными. Холодно будет и в центре региона. В кубанской столице ожидается ноль градусов. Днем температура воздуха выше 10 градусов не поднимется.

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