Параллельная реальность: что скрывается за самыми модными заведениями Краснодара

В Краснодаре сохранилось более ста коммунальных квартир. Фото: Юлия Чубакова

Запах сырости, перемешанный с ароматом жареной картошки. Скрип прогнивших досок, раздающийся на всю лестничную площадку. Пронизывающий холод и постоянная полутьма, освещенная лишь небольшой лампой накаливания. Так выглядят подъезды краснодарских коммуналок. Сегодня в кубанской столице осталось более ста таких квартир. Большинство из них расположены в самом центре города: на улицах Красной, Коммунаров, Фрунзе, Постовой, Северной и других. Во многих квартирах все еще продолжают жить люди.

“Комсомолка” прошлась по краснодарским коммуналкам и увидела своими глазами совершенно иную реальность.

Путешествие в прошлое

Улицу Красную запросто можно назвать “краснодарским арбатом”. Здесь ежедневно прогуливаются сотни людей, выступают уличные танцоры и музыканты, а из местных заведений веет приятным ароматом свежеприготовленных блюд и сваренного кофе. И сложно представить, что за всем этим фасадом праздной, размеренной жизни, разворачивается совершенно иная картина: опустошенная, бедная и заброшенная.

За самыми новомодными краснодарскими заведениями прячутся тихие, заброшенные дворики коммунальных квартир. Стоит только свернуть за угол, зайти в один из дворов, как вдруг ты, будто на машине времени, переносишься в другую реальность. Попадаешь в старинный Екатеринодар. Неизведанный. Аутентичный. Дореволюционный.

Фото: Юлия Чубакова

- От улицы Постовой до Ленина находился “аристократичный Екатеринодар”, - объясняет нам экскурсовод по коммунальным квартирам Динар. - В домах, которые располагались в этой части города, жили местные представители элиты. А вот от Дома Книги на Красной до улицы Северной в дореволюционное время жили представители среднего класса: мелкие предприниматели, промышленники, врачи и мясники.

В независимости от своего статуса, купцы и предприниматели строили крупные особняки, отличающиеся от других строений своей роскошью и богатством. Однако в советское время владельцев этих домов либо раскулачивали, либо выселяли. А их дома делили на несколько квартир, в которые и переселяли обычных людей. Так появлялись коммуналки.

Фото: Юлия Чубакова

- Те дома, которые можно отнести к “аристократическому Екатеринодару”, отдали в муниципальную собственность. А жильцам выдали новые квартиры. А вот бывшие особняки мелких купцов как превратились в коммунальные квартиры еще в советское время, так ими и остались по сей день. Там все еще живут люди. Там продолжается жизнь, - объясняет нам Динар перед началом экскурсии.

Во время экскурсии мы обошли около 15 коммуналок. Каждая из них все еще хранит историю о своих бывших жильцах.

Коммуналки на Красной

Свернув с улицы Чапаева на Красную и пройдя несколько метров, мы заходим в подворотню. Здесь находится заброшенный дворик. На его территории, в тени сучковатого дерева, стоят старенькие "жигули". Всюду валяется строительный мусор: двери, доски и коробки.

Фото: Юлия Чубакова

Заходим в подъезд. Там нас встречает широкая зеленая лестница с коваными перилами. Она ведет на второй этаж, где и находятся те самые коммуналки. Там по-прежнему живут люди.

Поднявшись по лестнице, мы оказываемся на просторной площадке. Из распахнутых насквозь окон веет прохладной. Под ногами скрипят старые доски. В доме стоит запах сырости. Слышно, как за стенкой кто-то готовит обед - стучит кастрюлями и сковородками. Стены здесь тоже - зеленого цвета. Во многих местах краска уже сильно облупилась. Видно, что ремонт здесь давно не проводили.

Так выглядят коммуналки внутри. Фото: Юлия Чубакова

Выходим и идем дальше. Доходим до небольшого сквера и переходим дорогу.

Там между популярными краснодарскими заведениями -рестораном "Хлебные истории", кофейней "Жемчужина" и "Додо Пиццей" прячется небольшая, едва заметная арка. Заходим в нее и оказываемся в полутемной, узкой парадной, стены которой окрашены в бледно-желтый цвет. Поднимаемся по лестнице на второй этаж.

- Только тише. Идем на носочках. Некоторые старожилы не рады гостям, - шепчет нам наш экскурсовод.

С балкона открывается вид на маленький заброшенный дворик. По его периметру натянуты веревки. На них сохнет белье: пододеяльники, простыни и полотенца. Туристы изумленно глядят на это местечко. Атмосфера здесь будто в старом фильме. Люди стараются как можно быстрее запечатлеть это на камеры своих смартфонов. Но время у нас ограничено - надо уйти, пока нас не заметили местные жители. Изумленные возгласы экскурсионной группы нарушает скрип двери. Из комнатки выходит пожилая белокурая женщина.

- Мы живем в ужасных условиях, - начинает жаловаться она. - У нас нет ни воды,ни отопления. Но деваться нам некуда...

Фото: Юлия Чубакова

Также на Красной расположена еще одна примечательная коммуналка. Находится она через дорогу от Филармонии, рядом с аптекой. В подъезде этого дома еще сохранилась дореволюционная плитка. Ей уложена просторная лестница. А стены в подъезде украшены белой лепниной. Это - отголоски советских времен.

- В дореволюционное время здесь был кинотеатр, а также проходили балы и различные концерты, - объясняет нам экскурсовод.- Этот дом был довольно популярным. Он принадлежал одному греческому меценату. В советское время дом был национализирован. Позже здесь появились гостиница и ресторан. В 60-е годы в здании произошел пожар, и оно сильно пострадало. Остались лишь голые стены. Восстанавливали дом уже в 70-е годы, делали это в стиле советского модернизма. Он сохранился и по сей день.

Лепнина осталась еще с советских времен. Фото: Юлия Чубакова

Также на Красной есть совсем заброшенные строения - некогда бывшие коммуналки. Они находятся прямо за известным отелем "Марриотт". Его облицованный фасад возвышается над развалившимися, прогнившими строениями. Выглядит контрастно. Жильцов этих квартир переселили еще в 2017 году - из-за ветхого состояния строений.

- Это - одно из любимых мест бездомных, - рассказывает наш экскурсовод. - Ходить здесь небезопасно. Однако этот район, как и многие другие, обещают облагородить и расчистить, а полуразваленные дома - снести.

Гостиница "Мариотт" и бывшие коммуналки. Фото: Юлия Чубакова

Дом врача Рохлина

За известным всем фасадом Дома книги, что находится на Красной, расположен дом, в котором некогда жил именитый краснодарский врач Дмитрий Рохлин. В советское время здесь было организовано общество политкаторжан. А сегодня эту многоэтажку заселяют "коммунальщики".

Дом находится на Рашпилевской, 50. На входе нас встречает красно-коричневая деревянная дверь. Краска с нее уже потрескалась и облетела. Это и выдает солидный возраст дома. Он был построен еще в 1890-1900 годы.

Дом врача Рохлина. Фото: Юлия Чубакова

Наш экскурсовод лихо проникает на черный двор дома, заходит через подвальное помещение вовнутрь и открывает нам входную дверь. Внутри - подъезд с облетевшей со стен штукатуркой, большим панорамным окном с деревянной рамой, выкрашенной в голубой цвет, и соответствующим запахом.

Экскурсия по этому дому длится буквально несколько минут. Не успев зайти,мы снова выбежали на улицу - чтобы не потревожить жильцов.

На его фасаде - монумент, установленный в память политкаторжан, а рядом - вывеска интимного магазина. Фото: Юлия Чубакова

Фото: Юлия Чубакова

Коммуналки на улице Коммунаров

Между небольшим "салоном пальто" и продуктовым магазином "Рулька", что находятся на Коммунаров, можно увидеть необычное строение. Над невысоким белым кирпичным фасадом нависает огромная деревянная постройка. Это - коммуналки. Здесь все еще живут люди.

- Во время оккупации Краснодара нацисты организовывали во многих дворах свои конюшни. Строили они их из своего кирпича, привезенного из Германии. Позже эти постройки сносили. Но в этом дворе все еще сохранилось сооружение с тех времен. Оно находится рядом с коммунальными квартирами.

Фото: Юлия Чубакова

Дом купца Котлярова

- 2 года назад в Краснодаре произошел настоящий скандал, - рассказывает наш экскурсовод. - В центре города хотели снести дом, принадлежащий к объектам культурного наследия. Этот шум развернулся вокруг дома купца Котлярова, который в дореволюционную эпоху был обувным магнатом.

Несмотря на свой полуразрушенный вид, дом купца Котлярова отличался внутренним убранством: во всех комнатах были шикарные барельефы и росписи. Однако позже и здесь развернули коммуналки. Когда помещение пришло в совсем аварийное состояние, всех его жильцов расселили. Сегодня здесь практически ничего не осталось. Всюду стоит разруха.

Двор, в котором находится дом купца Котлярова. Фото: Юлия Чубакова

Но если пройти немного дальше по двору и свернуть направо, в небольшой проем, то можно попасть в весьма симпатичный дворик.

На его территории стоят такие же полуразрушенные помещения, в которых сегодня живут краснодарцы. В центре этого двора аккуратно высажены цветы. Резвятся коты, а из домов доносятся едва слышные разговоры жителей.

Это не все коммуналки, по которым мы прошли в тот день. Их в Краснодаре еще очень много. И каждая из них безмолвно хранит свою историю.