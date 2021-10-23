Последний рейс: мужчина скончался на борту самолета, летевшего из Сочи

63-летнего мужчину спасти не удалось. фото: стоп-кадр из видео

Вечером 22 октября из аэропорта Сочи вылетел лайнер. Воздушное судно направлялось в Ярославль. Расстояние между городами - 969 миль. Время перелета составляет 2 часа. Однако для одного из пассажиров этот полет оказался роковым. Через час после взлета 63-летнему мужчине стало плохо - он потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

Бортпроводники, увидев произошедшее, вызвали по громкой связи двух медиков, которые также находились на борту воздушного судна. Они сразу начали оказывать первую медицинскую помощь мужчине, проводить реанимационные действия. Однако спасти пожилого пассажира так и не удалось.

- Мужчина скончался еще до посадки в аэропорту Ярославля, - сообщили “КП”-Кубань в пресс-службе аэропорта Сочи.

Когда самолет приземлился в Ярославле, на место подъехала карета скорой помощи. Медики вновь попытались реанимировать мужчину. Однако было уже слишком поздно.

- У мужчины было тяжелое онкологическое заболевание 4 степени, -диагностировали медработники Ярославля. - Предварительно, это и стало причиной смерти.