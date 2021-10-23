Знойный красавец из Адыгеи покорил жюри нового сезона «Голоса»

Алий Тлюняев из Адыгеи - участник 10-го сезона шоу "Голос" Фото:скриншот из видео выступления

Сцену одного из главных вокальных шоу страны «Голос» южные регионы покоряли не один раз. Только в прошлом, девятом, сезоне показать талант и побороться за серебряную статуэтку в столицу приезжали сразу два участника из Краснодара, уверенно прошедшие слепые прослушивания. Так, кресла наставников развернулись перед солистом Краснодарской филармонии Евгением Панчехиным и композитор и педагог Лейла Мурадова. В десятом – юбилейном сезоне – южный федеральный округ вновь покоряет сердца зрителей и чуткий профессиональный слух наставников.

Алий Тлюняев из Адыгеи - участник 10-го сезона шоу "Голос" Фото:скриншот из видео выступления

На этот раз в десятом юбилейном сезоне участником шоу «Голос» стал житель музыкант из Адыгеи Алий Тлюняев. 25-летний вокалист исполнил известный трек американского дуэта Gnarls Barkley – «Crazy». Как говорит после выступления сам участник, душа всегда лежала к таким сложным песням мирового масштаба.

Выступление участника начинается под аккомпанемент рояля, клавишами которого правит сам Алий. Однако позже, начиная второй куплет, под ритм барабанов и гитарное сопровождение участник поднимается и начинает «зажигать» зал мощным рок-исполнением.

Участник исполнял песню под собственный аккомпанемент Фото:скриншот из видео выступления

Первым перед ним разворачивается кресло Леонида Агутина. Буквально через несколько секунд кнопку нажимает Александр Градский. Выбрать в команду участника решает и Пелагея. За ней эффектным нажатием кнопки разворачивает кресло последний наставник Дима Билан.

К участнику развернулись все наставники

За стеклом в комнате для поддержки участника – слезы счастья семьи. А сам Алий Тлюняев, видя перед собой все четыре развернутые кресла, тоже не сдерживает эмоций и «падает» на сцене, видимо, не веря в произошедшее.

После выступления Алий Тлюняев не сдерживает эмоций

Музыканту родом из Адыгеи 25 лет. По первому образования Алий Тлюняев скрипач: учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, однако за полгода до окончания перевелся на кафедру эстрадно-джазового искусства Ларисы Долиной.

- Конечно, гениальное исполнение, - говорит Дима Билан, позже называя по-доброму участника «вокальным монстром».

Однако, несмотря на скорый разворот кресел и множество положительных оценок выступления, Алий Тлюняев уверенно отвечает:

- Я знал, что я буду стоять на этой сцене, но только недавно я впустил в свою голову мысли о том, что я буду в этом проекте. И Адыгея выбирает Пелагею!, - делает выбор наставника Алий Тлюняев.

Как рассказал после выступления, выбор пал на певицу из-за любви к западной и восточной мелизматике – одному из сложных вокальных украшений. Это, по мнению Алия, позволит поэкспериментировать в работе с Пелагеей.

- Немногие играют сами себе, потому что это сложно – петь сидя и самому себе играть, в том числе когда тебя снимают и это очень ответственное мероприятие. Начинают трястись руки вместо расслабления и наслаждения музыкой, однако это мастерство – научиться играть и петь, не думая о клавишах, Я как раз к этому и иду!, - говорит Алий Тлюняев.

На проект участник из Адыгеи пришел не ради победы, а атмосферы. Желания дойти до финала он не отрицает, но это для вокалиста не главное: для него важно знакомство с новыми лицами, музыкантами и дальнейшие возможности, в том числе и коллаборации с участниками.

Теперь увидеть выступление Алия Тлюняева можно будет в следующем этапе - поединках. Сейчас он принимает поздравления, к которым уже присоединился глава Адыгеи.

- Поздравляю нашего земляка, талантливого исполнителя из Адыгеи Алия Тлюняева с успешным выступлением на первом этапе нового сезона шоу «Голос»! Болеем дальше!, - написал Мурат Кумпилов в своем Instagram-аккаунте.