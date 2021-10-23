Растянулись на несколько километров: туристы снова рванули в Гуамку и выстроились в огромную очередь

Прогулки по Гуамскому ущелью вызывают небывалый ажиотаж. Фото: стоп-кадр из видео

Погода в Краснодарском крае продолжает радовать гостей и жителей региона. В выходные столбики термометров достигают плюс 21-22 градусов. Усидеть дома в такую погоду практически невозможно. Люди, желая насладиться последними теплыми деньками осени, выбираются на прогулки или выезжают на природу.

Как показывает практика последних недель, одним из самых популярных туристических маршрутов оказывается Гуамское ущелье. По выходным здесь образуются многокилометровые очереди. Прогулки по горам Краснодарского края вызывают у туристов бешеный ажиотаж. В субботу, 23 октября, на перроне вновь образовалась "пробка" из людей.

Желание прокатиться на популярном паровозе, пошуршать опавшей осенней листвой, насладиться живописными горными видами и подышать свежим воздухом - превыше всего. Туристов не останавливает даже высокая вероятность подцепить опасный коронавирус. Люди совершенно не соблюдают дистанцию, а количество надетых масок можно пересчитать по пальцам.

Напомним, подобная гигантская очередь образовалась в Гуамском ущелье и на прошлых выходных, 17 октября. Тогда людям пришлось простоять несколько часов, прежде чем они смогли попасть в мини-поезд и отправиться на прогулку.

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