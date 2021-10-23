Ливни и мокрый снег: на Кубань надвигается стихия

Резкое похолодание настигнет регион 24 октября. Фото: Ева Мур

Краснодарский край уверенно подтверждает свое звание "самого теплого региона России". Осень вновь радует людей своей погодой. В конце октября Кубань даже накрыло мощное потепление. Столбики термометров достигают рекордные по осенним показателям +22 градуса. Люди, желая насладиться теплыми деньками, выезжают целыми семьями на прогулки. Однако синоптики предупреждают: на Краснодарский край надвигается стихия.

Непогода настигнет Кубань уже в воскресенье, 24 октября. Прогнозируются резкие перепады атмосферного давления, мощные ливни с градом и молниями, а также сильный порывистый ветер до 20 м/с. В Краснодарском крае уже объявили штормовое предупреждение. Оно продержится вплоть до первой половины следующего дня, 25 октября.

- На реках и водотоках бассейна реки Кубань ожидается подъем уровня воды. Местами он будет превышать критические отметки, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такие резкие перепады скажутся на состоянии метеочувствительных кубанцев. По данным Гидрометцентра России, в ближающую неделю атмосферное давление будет кидать из крайности в крайность.

Однако погодные изменения подводят регион к приближающейся зиме. Синоптики также прогнозируют выпадение мокрого снега в горных районах Кубани 24 октября. Осадки пройдут в ночные часы в Мостовском и Лабинском районах. Холодно будет и в центре региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Снежный декабрь ожидается в Сочи в предстоящем сезоне. Понижение температуры прогнозируется уже со следующей недели. Это связано с действием температурного фона.

- Начало курортного сезона в Сочи планируется по графику в декабре, снега должно быть достаточно, дефицита быть не должно, - сказал замначальника отдела центра мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Кубани Александр Колесник.

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