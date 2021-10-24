Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 октября 2021 года: более 12 тысяч жителей, перенесших COVID-19, прошли диспансеризацию в Краснодаре

Коронавирус в Краснодарском крае: последние новости на 24 октября 2021 года Фото: Юлия Пыхалова

В Краснодарском крае, как и по всей стране, остается напряженной эпидемиологическая ситуация. Так, в среднем за сутки на Кубани заболевает порядка 250 человек – последний показатель достиг 262 пациентов, среди которых выявлено 42 ребенка. Количество заболеваний среди детей с каждым днем растет. А случаев летального исхода на Кубани насчитывается 42.

Вместе с тем в регионе продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. В грядущие внеплановые выходные, объявленные в связи с эпидобстановкой, введены новые ограничения. А переболевшие COVID-19 массово проходят диспансеризацию после выздоровления. В краевой столице, в частности, на наличие осложнений уже обследовались более 12 тысяч пациентов.

Продолжается и наращивание темпов массовой вакцинации – в крае прививку получили уже более 2 миллионов. Напомним, что на внеплановых выходных – с 30 октября по 7 ноября – прививочные пункты будут работать в прежнем режиме.

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