Град, снег, ливни и подтопления: на Кубани ждут испытания погодой

Дождь спрогнозировали на целый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплые дни в Краснодарском крае дали жителям и гостям отдохнуть. Многие не упустили возможность выбраться на природу и полюбоваться местными красотами. Некоторые локации даже «брали штурмом»: например, в Гуамке выстроились огромные очереди, также туристы покоряли Орлиную полку.

Кажется, в небесной канцелярии решили, что пришло время настоящей осени. На Кубань надвигаются не просто дожди, регион ждут испытания погодой: град, снег, ливни, подтопления.

- В течение суток 24 и 25 октября местами в крае ожидается сильный дождь с грозой и градом, в предгорных и горных районах с мокрым снегом. Ветер усилится до 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Синоптики говорят, что усиливаться и стихать дождь будет в течение всего дня. При ухудшении погоды спасатели рекомендуют оставаться дома или в укрытии.

На дорогах Краснодара будет дежурить водооткачивающая техника. Подтопления будут устранять оперативно, чтобы не создавать заторы.

Также в МЧС предупредили, что из-за ливней может подняться уровень рек до критических отметок. Сейчас за их состоянием следят специалисты.

- Ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок в Мостовском, Лабинском, Отрадненском, Апшеронском, Курганинском районах, а также Северском, Абинском, Крымском районах и Горячем Ключе. Опасную ситуацию ждут в Геленджике и Туапсинском районах, - добавили в ведомстве.

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