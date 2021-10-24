В Краснодаре в ДТП с пятью машинами пострадала 16-летняя девушка

Трое пострадавших госпитализированы. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Серьезная авария произошла в ночь на 24 октября. В 1:17 на улице Северной по дороге «разметало» пять машин. Некоторые не подлежат восстановлению. Предварительно, виновник ДТП вылетел на запрещенный сигнал светофора.

- 27-летний водитель на «Лада Приора» из Славянска-на-Кубани проехал на красный сигнал светофора и влетел в «Хендай» под управлением 41-летнего жителя Ставропольского края. Отечественный автомобиль по инерции врезался на встречке в «Тойоту», далее столкнулся с «БМВ». А «БМВ» в свою очередь зацепил «Ауди», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП пострадали три человека.

- В больницу доставлен виновник аварии – водитель «Приоры», а также его пассажирка – 16-летняя жительница Тимашевска. В том числе пострадал водитель «Хендай». Все госпитализированы, - добавил «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы.

Известно, что виновник аварии находится в тяжелом состоянии. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Северском районе Кубани произошло ДТП с бензовозом и пятью автомобилями. На момент столкновения автоцистерна была пустой. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.