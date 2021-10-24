Анастасия Волочкова выгуляла своего жениха в церкви

Анастасия, кажется, влюбилась. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова в соцсетях хвастается своим новым женихом, которого называет Володя. Балерина отмечает, что наконец обрела счастье. Она на днях даже выгуляла суженого в церкви, сообщает kp.ru.

- Мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест - Ново-Иерусалимский Монастырь. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди, - написала на своей страничке в Instagram Анастасия.

В храм артистка надела в белую шубку с капюшоном и дырявые джинсы с кроссовками, а голову покрыла розовым платком. А ее мужчина предпочел темно-синюю куртку и джинсы.

Сайт kp.ru опубликовал и другие фотографии влюбленных их храма.

Волочкова не боится сглаза и везде показывает своего нового мужчину. А выходные влюбленные проводят в молитвах. Сейчас пара живет в подмосковном коттедже и проводит высокодуховный досуг, делится kp.ru.

Недавно балерина разгневалась в отношении бывших жен Володи, говоря, что о их дешевых истериках. Также подметила подписчикам, что не стоит проводить расследования кто, что, кем и где работает, и кто сколько зарабатывает. И в очередной раз Анастасия отметила, что людской зависти нет границ. "Но она обходит нас стороной. Я любима и люблю", - сказала, как отрезала, звезда больших и малых театров.

Три года назад Анастасия Волочкова приезжала в Краснодар. Ее засыпали на сцене цветами после благотворительных концертов.