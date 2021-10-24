Последствия затяжного дождя в Краснодаре 24 октября 2021: ливень затопил дороги и новостройку

Ночью осадки могут усилиться

Дождь в Краснодаре идет с самого утра 24 октября. Вода на некоторых участках не успевает уходить и скапливается на проезжих частях. Подтопленными в краевом центре оказались десятки дорог.

Машины пробираются по участкам, которые ушли под воду, медленно, из-за этого местами скапливаются заторы. Местные жители сообщают, что сложнее всего обстановка в районе улицы Московской, в Музыкальном микрорайоне, также вода на дороге замечена на улице Героя Яцкова, возле Восточно-Кругликовской.

На дорогах в краевом центре дежурит водооткачивающая техника, на улицы выехали 12 спецмашин. Они ликвидируют локальные подтопления по заявкам по 10 адресам. При ухудшении ситуации количество транспорта увеличат.

Также из-за дождя затопило новостройку на улице Зиповской, 32. Жильцы сняли видео на мобильник и сообщили, что вода льется как из ведра с потолка. Залило подъезды на нескольких верхних этажах. В связи с ЧП перестали работать лифты. Устранять последствия, скорее всего, будут только утром. Но управляющая компания уже в курсе ситуации.

Дождь в Краснодаре ожидается до конца дня 24 октября и продолжится 25 октября. Синоптики и спасатели предупреждали, что регион ждут испытания непогодой. На Кубани спрогнозировали ливни, град и усиление ветра. В предгорных районах – снег. А в Сочи – сели и смерчи. Штормовое предупреждение распространили на два дня.

Стоит отметить, что со вторника в Краснодаре и крае резко похолодает. Дневные температуры опустятся до 8 градусов. А ночью ожидаются заморозки, столбики на термометрах упадут до -2.

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