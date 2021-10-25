В Адыгее в ночь на 25 октября намело первые сугробы

Деревья накрыло снегом. Фото: instagram.com/shishov.ilya

В ночь на 25 октября первый снег выпал в Майкопе. Хорошо присыпало также Лаго-Наки и предгорья. Очевидцы сняли всю красоту на мобильники и опубликовали в соцсетях.

Фото: instagram.com/shishov.ilya

На кадрах, которые заполонили сети, видно, как белыми снежными шапками накрыло елки и деревья, а на земле образовался покров в 10 сантиметра.

Фото: instagram.com/shishov.ilya

- Даховскую и Каменномостский тоже припорошило, - пишут местные жители в сети.

Фото: instagram.com/shishov.ilya

Высокими снежными покрывалами накрыло крыши домов и машины. Из-за низких ночных температур, снег в районах Адыгее пока еще не растаял – его можно наблюдать островками вдоль дорог и во дворах.

Напомним, что в горах Сочи первый снег выпал 24 сентября. Там замело горнолыжный курорт на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

Снеговик слепили в Каменномостском

25 октября продолжает действовать штормовое предупреждение. О непогоде в Адыгее и Краснодарском крае синоптики предупреждали заранее. Говорилось о надвигающихся граде, снеге, дожде с усилением ветра. В Сочи передавали о возможных смерчах, а также селях.

Утром уже начал снег таять

Стоит отметить, что в регионах ожидается резкое понижение температуры. Со вторника на среду придут заморозки, а дневные температуры не превысят 8 градусов тепла.