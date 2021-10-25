Девочке «с маской Бэтмена» проведут первую пластическую операцию в России

Луне исправят часть кожи лица. Фото: Кэрол Феннер

Девочка «с маской Бэтмена» американка Луна Феннер ждет новой операции. На этот раз ей проведут первую пластическую манипуляцию.

- Мы планируем исправить часть ткани под веками девочки, - пояснили "КП" - Кубань" в клинике доктора Павла Попова в Краснодаре.

После очередной операции ее лицо пока все в бинтах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для того чтобы полностью избавить ребенка от уродливого родимого пятна, врачу уже пришлось удалить Луне брови. Самые сложные участки, по мнению медиков, находятся в этой волосяной части лица. Но нежную кожу век тоже пришлось подвергнуть лазерному вмешательству.

- Луна чувствует себя отлично, но несколько дней после операции с трудом открывала глаза, - рассказала мама девочки Кэрол.

Напомним, по словам матери Луны, ее дочь все больше начинает понимать, что другие дети не желают с ней играть из-за внешности. Новая ситуация с травлей в московском аэропорту только придала уверенности Кэрол, что она все делает правильно.

После окончания всех процедур, которые требуют лазерной хирургии, Луну ждут косметологические операции по исправлению дефектов кожи.

Ранее Кэрол Феннер говорила, что готова к тому, что у Луны останутся шрамы на лице.

- Будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.