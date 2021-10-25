Первый снег в Краснодарском крае: засыпало четыре района

Рябина под снежными шапками в Мостовском районе. Фото: instagram.com/mostovskoynews

В Краснодарском крае первый снег увидели жители Мостовского, Апшеронского, Отрадненского и Лабинского районов. Белые мухи полетели в ночь на 25 октября, а к утру местные жители уже наблюдали во дворах сугробы в несколько сантиметров.

Накрыло белой пеленой Апшеронский район. Фото: instagram.com/tipich_apsheronsk

Белым снежным покрывалом накрыло дома, машины, деревья, цветы. Синоптики говорят, что местами покров может не таять еще пару дней – в регионе резко похолодает.

Снег выпал в Отрадненском районе. Фото: instagram.com/otradnaya_today

- В Псебае Мостовского района и в Отрадненском районе выпало больше всего снега. Высота его за сутки достигла 4 сантиметров, в Лабинском и Апшеронском районах немного меньше – там сугробы выросли на 2 сантиметра, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

Штормовое предупреждение действует и 25 октября. Снег на Кубани может пойти еще до конца дня. В ночь на 26 октября ожидаются заморозки до -2, а в ночь на 27 октября столбики на термометрах опустятся до -8.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 25 октября первый снег выпал в Майкопе. Хорошо присыпало также Лаго-Наки и предгорья. Очевидцы сняли всю красоту на мобильники и опубликовали в соцсетях.

А вот на горнолыжном курорте в Сочи первый снег наблюдали еще 23 сентября. Тогда он пошел на высоте больше 2 тысяч метров над уровнем моря, на вершинах Красной Поляны скопились большие сугробы.

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