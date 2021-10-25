Что стало со звездой фильма «Бедная Саша» Юлией Черновой

Юлия Чернова запомнилась телезрителям по главной роли в фильме «Бедная Саша

Звезда фильма «Бедная Саша» Юлия Чернова - коренная москвичка. В кино дебютировала, когда ей было всего 12. Юная актриса сыграла главную роль в культовой картине «Бедная Саша». Чернова сразу запомнилась зрителям, она буквально стала настоящим открытием. Однако это был единственный профессиональный взлет Юлии. Она, как принято говорить, стала актрисой одной роли.

Новогодняя драма «Бедная Саша», в которой дебютировала Чернова, вышла на телеэкраны в 1997 году. Сама Юлия неоднократно признавалась: она и представить не могла, что ее выберут на главную роль в этом фильме. Однако он принес начинающей актрисе славу и сделал ее по-настоящему знаменитой. Потом были и другие работы Юли в кино, в том числе и сериалах. А последним сериалом, в котором снялась Юлия Чернова, стал «Аромат шиповника». Он вышел на экраны в 2014 году.

С тех пор о звезде "Бедной Насти" ничего не слышно. Проект kp.ru "Сериалы" выяснил, что стало с Юлией Черновой.

Оказалось, что она вышла замуж, родила дочь и сменила фамилию, - сообщает kp.ru. А свою жизнь с киноиндустрией Юлия решила не связывать.