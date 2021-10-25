Синоптики рассказали, когда в Краснодаре ударят настоящие морозы

Синоптики рассказали, когда в кубанской столице ударят настоящие морозы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Холода, резко сменившие бабье лето в Краснодаре, сбили с толку жителей города. Еще бы - пару дней назад в кубанской столице, как и на побережье Черного моря, была настоящая благодать - люди скинули с себя куртки и наслаждались теплыми лучами солнца. Парки и скверы были забиты, многие рванули и за город - так небывалые очереди образовались в Гуамке. Но 24 октября в регион пришла непогода, испортившая настроение всем, кто надеялся получить витамин D. В некоторых районах даже выпал первый снег, а отметки на улице стали отрицательными. Многие жители кубанской столицы встревожились - неужто ранняя зима пришла? «КП» - Кубань» узнала, ждать ли в октябре в Краснодаре настоящих морозов.

- В регионе прошел холодный фронт, поэтому резко понизились температурные отметки. Были и осадки, в юго-восточных районах (Лабинский, Отрадненский, Мостовский) выпал мокрый снег, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Зафиксирован снежный покров от 2 до 4 сантиметров. В целом, для конца октября картина характерная. Но все же надолго такая погода не задержится.

По словам Юлии Гайдай, сейчас регион находится в ложбине холода, потому до 28 октября отрицательные отметки в ночные часы будут сохраняться, в том числе и в Краснодаре.

- По нашим прогнозам, температурные значения будут держаться на уровне 1-2 градуса ниже нуля, в северных районах - возможно отметки опустятся до 3 градусов мороза, а юго-восточной части края - до 5-6 градусов ниже нуля, - добавляет «КП» - Кубань» замначальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Однако крепких морозов на Кубани пока точно не будет. В ближайшую неделю таких холодов не прогнозируем, как и в первую неделю ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый снег в Краснодарском крае: засыпало четыре района

Делимся фотографиями и видео зимней сказки (подробнее)

Снежный декабрь прогнозируют в горах в Сочи в предстоящем сезоне

В ближайшее время на территории возможен мокрый снег (читайте далее)

Ждать ли в Краснодарском крае барические горки

Из-за температурных качелей атмосферное давление будет резко меняться (читайте далее)

Прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021: похолодает, как на Крайнем Севере

«КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодаре на ноябрь 2021 года (подробнее)