На Краснодар надвигаются первые морозы

В Краснодарском крае наблюдаются температурные качели Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Жителей Краснодара осень будто кружит на температурном колесе обозрения – сначала в тепло, затем в холод. И так по кругу с недельной периодичностью. Вдохнув полной грудью теплым осенним воздухом, теперь придется на несколько дней укутаться в теплые одеяла и съежиться. В городе резко похолодает.

- Первые морозы настигнут Краснодар уже этой ночью. В ночь на 26 октября в городе температура опустится до -1 градуса. Трава, деревья, дороги покроются изморозью. Ночь 27 числа будет еще холоднее, столбики на термометрах упадут до -2 градусов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

Метеоролог добавила, что минусовые температуры в Краснодаре по ночам будут держаться до субботы. Также на неделе днем будет прохладно: ожидается, что воздух прогреется всего до 8 градусов.

Тепло вернется в город уже после выходных, но так же – временной неделей.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала, ждать ли в октябре в Краснодаре настоящих морозов, когда минусовые температуры будут держаться и днем.

Напомним, в ночь на 25 октября снег выпал в четырех районах Кубани, местами высота сугробов достигла 4 см. А вот в Адыгее засыпало сильнее, в Лаго-Наки зафиксировали снежный покров высотой 7-10 см.