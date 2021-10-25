На Кубани начали действовать новые антиковидные ограничения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с 25 октября вступает в силу постановление о новых антиковидных ограничениях, ранее подписанное губернатором Вениамином Кондратьевым. Многие ограничения из тех, что сейчас вводятся в различных регионах страны, на Кубани и не снимались со времён локдауна. Однако новый документ, разработанный по результатам заседания оперативного штаба, регламентирует дополнительные меры.

Массовые мероприятия теперь доступны для посещения только тем, кто переболел ковидом или прошёл вакцинацию. Детские массовые - культурные и спортивные - мероприятия и вовсе оказываются под запретом. На остальные массовые мероприятия люди будут допускаться только при наличии QR-кода с портала «Госуслуги», который свидетельствует либо о вакцинации человека, либо о том, что он переболел COVID-19.

Отдельно прописаны меры, которые будут действовать с 30 октября по 7 ноября. В эти дни, ранее объявленные выходными по всей стране, отменяются все массовые мероприятия, кроме тех, которые согласованы с Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями. В курортных городах Кубани (к ним относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси) в места общепита можно будет пройти также только по QR-коду.

В пресс-службе краевой администрации также добавили, что места размещения смогут принять отдыхающих, которые пока привились только первым компонентом вакцины. Однако они не смогут посещать организации общепита и мероприятия, пока не получат QR-код.