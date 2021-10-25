На что обратить внимание, чтобы покупка долгожданной квартиры не обернулась кошмаром

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Покупка квартиры - вопрос серьезный. Как грамотно действовать на всех этапах приобретения жилья разбираемся с коммерческим директором федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочневым Сергеем Вячеславовичем.

Слышала, что кроме договора долевого участия существует такая форма, как договор ЖСК. Что это такое?

Договор ЖСК. Договора жилищно-строительного кооператива (ЖСК) - это схема продажи еще не построенного жилья с помощью паев (паевых взносов). По факту речь идет о вступлении в сообщество людей, которые собрались построить дом. Когда вы заключаете договор с ЖСК, то становитесь членом ЖСК или пайщиком. Решение о создании кооператива принимается непосредственно учредителями, которые становятся его членами после процедуры регистрации организации. В состав объединения должно входить не менее пяти участников. А максимальное количество участников ЖСК должно соответствовать количеству квартир в жилом доме. В состав объединения могут входить как юридические, так и физические лица.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

К плюсам ЖСК можно отнести:

- Пайщики принимают участие в собраниях ЖСК, для решения вопросов, связанных со строительством. Кроме того, члены объединения имеют доступ к финансовой информации кооператива. Каждый из участников вправе отслеживать расход средств.

- Если компания-застройщик по каким-либо причинам не может завершить строительство, члены кооператива имеют право самостоятельно нанять нового подрядчика.

- Паевые взносы не облагаются налогами и могут выплачиваться в рассрочку без процентов. Действующими нормами Гражданского кодекса РФ не предусмотрена обязанность, выплаты полного объема средств до момента завершения строительства. Паевые взносы могут выплачиваться и на протяжении нескольких лет после завершения строительных работ и сдачи недвижимости в эксплуатацию.

К минусам ЖСК можно отнести:

- Оплата дополнительного взноса за вступление в ЖСК - обычно это 1 - 3 % от стоимости квартиры.

- Есть опасность двойных продаж, так как договор о накоплении паев - это документ, не подлежащий стандартной процедуре государственной регистрации.

- Член кооператива вправе продать свой пай исключительно с согласия общего собрания ЖСК. При этом продавец выходит из кооператива, а покупатель должен в него вступить.

- Отношения застройщика и пайщиков не подпадают под регламент закона «О защите прав потребителя». А значит, если сроки строительства будут сорваны или обнаружатся какие-либо недостатки после сдачи объекта в эксплуатацию, членам кооператива некого будет привлечь к ответственности. Для страховки необходимо в договоре паенакопления указать дату завершения строительных работ и гарантийный срок на готовый объект.

- Необходимо внимательно ознакомиться с положениями устава, регламентирующими процедуру возврата средств и выплаты штрафов, при выходе из кооператива. При выходе из состава ЖСК пайщик может претендовать только на ранее уплаченную сумму взноса Информация об условиях и сроках возврата паевого взноса также должна быть прописана в уставе.

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Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт