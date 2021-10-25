Коронавирус ударил по детям: из-за вспышек инфекции школы и детсады распускают по домам

Дети стали чаще болеть коронавирусом. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае, как и по всей стране, статистика по заболеваемости коронавирусом бьет рекорды. Инфекцию выявляют не только у взрослых, чаще стали болеть и дети. И что самое ужасное, в числе умерших с подтвержденным COVID-19 также числятся несовершеннолетние.

В регионе пытаются пресечь быстрое распространение коронавируса. При выявлении случаев заражения в школах и детских садах учреждения отправляют на карантин. За неделю на Кубани из-за вспышек инфекции закрыли пять детсадов, три школы и один техникум.

- Сейчас воспитанники, ученики и студенты находятся на самоизоляции. А в учреждениях, которые из-за коронавируса распустили по домам, проведут дополнительную санитарную обработку помещений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Также в минздраве края уточнили, что закрыли на карантин детские сады №1 и 26 в Динском районе, №25 в Каневском районе, №7 – в Мостовском и №4 в Геленджике.

Также распущены 99 групп в 61 детском саду в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Сочи, Белоглинском, Белореченском, Динском, Калининском, Крымском, Новокубанском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Северском, Староминском, Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском и Щербиновском районах.

Полностью на карантин ушли школы №21 Динского района, №32 Лабинского района, №14 Крымского района.

Еще на удаленке занимаются 305 классов в 151 школе в 32 муниципалитетах края. Учреждения находятся в Анапе, Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи, Абинском, Апшеронском, Белоглинском, Выселковском, Динском, Ейском, Каневском, Калининском, Красноармейском, Кореновском, Курганинском, Крымском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Северском, Славянском, Староминском, Лабинском, Ленинградском, Павловском, Тимашевском, Тихорецком, Туапсинском, Темрюкском, Успенском и Щербиновском районах.

Стоит отметить, что по данным статистики оперштаба, дети стали болеть чаще. На 25 октября коронавирусом заразились 16 человек, накануне в госпитали попали 38 детей, еще днем ранее - 42 несовершеннолетних. А весной и летом - не было и 10 ежедневных случаев детской заболеваемости коронавирусом.

Инфекция подкосила и студентов. На карантин закрыт Армавирский юридический техникум, еще на дистанционку из-за COVID-19 перешли 27 групп в 10 колледжах и техникумах края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые ограничения по коронавирусу начали действовать в Краснодарском крае с 25 октября

Статистика заболеваемости бьет рекорды (читайте далее)