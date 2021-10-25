Едут чаще, тратят меньше: туристы на курортах Краснодарского края стали менее прихотливыми

Туристы начали экономить Фото: Максим ПЕСКОВ

Как бы не убеждали эпидемиологи, свои внеплановые каникулы россияне планируют провести с пользой. Большинство считает, что лучше пережидать пандемию коронавируса на южном взморье, но точно не в стенах своих суровых хрущовок. Осень отнюдь не красит большинство российских городов, чего не скажешь о курортных.

Тем более цены на номера в трехзвездочных гостиницах в Сочи, Геленджике и Анапе с завтраком ну совсем уж смешные.

- Прекрасный отель в Имеретинке распродает номера по минимальным ценам. На нерабочую неделю бронируют по 3,5 тысячи за три ночи - это, получается, чуть больше тысячи в сутки, - рассказывает "КП" - Кубань" менеджер турагентства Елена. - Каждый год в межсезонье ехать дешево, но в этом году как-то особенно снижены расценки.

Аналитики системы бронирования Bronevik.com объясняют это тем, что купаться в море уже холодно, а горнолыжный сезон, наоборот, еще не наступил. Зато требования Роспотребнадзора крепчают, и владельцы гостиниц завлекают доступностью.

- В отелях, где есть большие подогреваемые бассейны, цены, наоборот, выросли за два года почти на 30 процентов. Здесь никто не снижает тарифы и брони очень востребованы. Снижают те гостиницы, у которых минимальная звездность, либо полное отсутствие звезд, - поясняют "КП" - Кубань" эксперты Bronevik.com. - Также отметим, что средний чек упал в объектах размещения без звезд на 7% и составил 2733 руб. (2947 руб. в 2019 году). По остальным типам размещения средний чек вырос: в санаториях и SPA-отелях на 10%, в апартаментах - на 20%.

В целом, этим летом средний чек в отелях с четырьмя звездами достиг 6279 рублей вместо 4608 рублей в допандемийный курортный сезон.

Гостиницы с четырьмя и пятью звездами повышают цены, а без звезд - снижают

- В этом году трехзвездочные отели стали пользоваться еще большей популярностью, их доля в бронированиях по Краснодарскому краю стала приближаться к 38%, также на 10% увеличилось количество бронирований в объектах без звезд и составило 27% в 2021 году, - говорят аналитики.

А вот на новогодние праздники Сочи ждет еще один наплыв гостей.

- Уже забронировано до 75 процентов мест в гостиницах. Это объясняется тем, что люди не хотят сидеть дома в Новый год у телевизора и с тазиком оливье. Лучше потратить деньги на путешествия. Приоритеты изменились. Но за границу решаются поехать единицы, тем более что большинство направлений доступны только из Москвы, - говорят аналитики Bronevik.com.

По данным сервиса, Сочи и другие курортные города Краснодарского края занимают третье место по новогодним предпочтениям россиян после Москвы и Санкт-Петербурга. Пока среднее количество дней проживания составляет 4,5 ночи, средний чек 22 830 рублей.