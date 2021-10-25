Первое «Поколение» новоселов получило ключи от компании ССК

Для новых жильцов компания устроила большой, яркий праздник с живым музыкальным выступлением кавер-группы и масштабным розыгрышем призов. Фото: ССК.

Для новых жильцов компания устроила большой, яркий праздник с живым музыкальным выступлением кавер-группы и масштабным розыгрышем призов. Блендеры и чайники, утюги и пылесосы, телевизоры и другая техника - все это бытовое богатство теперь тоже обрело собственный дом. И вместе с блестящими наборами ключей было вручено хозяевам квартир ЖК «Поколение», литер №1.

- Сегодня очень важный день в жизни дольщиков 1 литера жилого комплекса «Поколение». В честь сдачи комплекса мы устроили большой праздник для новоселов! Желаем в новых квартирах тепла, гармонии и искреннего, непрекращающегося счастья в вашем доме! - поздравил жильцов директор Краснодарского филиала ССК Сослан Гуккаев.

Фото: ССК.

Комплекс «Поколение» состоит из двух девятнадцатиэтажных домов, второй литер тоже уже достраивается и будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. ЖК располагается в уютной зеленой зоне, окруженной взрослыми деревьями, интересными ландшафтными решениями, обустроенными детскими площадками, аллеями для прогулок и занятий спортом - со скамейками и уличными тренажерами. Здесь заранее предусмотрено все, чтобы жители любого возраста могли в комфорте и с пользой для здоровья проводить свое свободное время: отдыхать, общаться, играть с детьми.

Фото: ССК.

Всего в нескольких метрах от ЖК «Поколение» находится Краснодарский лесопарк. В «шаговой доступности» - берег реки Кубани. Подышать свежим воздухом, полюбоваться рассветом или закатом над речной гладью, послушать пение птиц и отдохнуть от индустриального шума, при этом никуда не выезжая из города – настоящая роскошь... по стоимости квартиры!

Но новоселам в ближайшее время будет не до праздных прогулок, нужно делать ремонт, обустраивать жилье и искать место для выигранной техники. Здесь переезжающих явно порадуют вместительные надежные лифты, удобные при перевозке мебели и стройматериалов. И оригинальный дизайн входных групп от ССК, разработанный специально для жилых комплексов компании. Современный стиль, качество материалов, сочетание цветов. Хорошее настроение – уже «с порога»!

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

Застройщик: ООО СЗ «ССК»