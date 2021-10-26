Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 октября 2021 года: свыше 465 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19

261 положительный тест на COVID-19 сдали жители Кубани за сутки Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае не прекращается массовая вакцинация населения от коронавируса. Она стартовала на Кубани еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от инфекции поставили более двух миллионов человек.

Больше всего людей прошли вакцинацию в Краснодаре. По последним данным, 465 083 жителя краевого столицы поставили прививку от COVID-19.

Отметим, что на Кубани развернуто свыше 300 пунктов вакцинации от коронавируса. Сразу 60 прививочных кабинетов распахнули двери в Краснодаре. Несколько пунктов даже работают круглосуточно. Они расположены в городских больницах.

Благодаря массовой вакцинации в регионе формируется коллективный иммунитет. Это лучший способ борьбы с инфекцией. Он должно возникнуть, когда прививку поставят минимум 80% взрослого населения Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 26 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 29 заболевших.

Коронавирус в Анапе 26 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 18 человек.

Коронавирус в Сочи 26 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 33 жителей.

Коронавирус в Геленджике 26 октября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 26 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 6 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 26 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у четырех человек.