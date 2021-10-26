Прогноз погоды в нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года: бабье лето вернется на Кубань

Погода в нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года: бабье лето вернется на Кубань Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогноз погоды в нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года волнует местных жителей и туристов уже неделю. В среду, 20 октября, стало известно, что россияне уйдут на внеплановые каникулы. Они продлятся неделю – с 30 октября по 7 ноября. Об этом стало известно во время совещания Президента с правительством.

Неожиданные каникулы нужны, чтобы снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Только в Краснодарском крае ежедневно фиксируется свыше 200 новых случаев заражения инфекцией. Это один из самых высоких показателей за время пандемии на Кубани.

Прогноз погоды в нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года волнует туристов. Россияне массово скупают авиабилеты на юг. Желающие провести отпуск под кубанским солнцем так много, что компании раздумывают над новыми рейсами. Но медики советуют воздержаться от таких поездок. Это позволит избежать новых вспышек и очагов заболеваемости.

Прогноз погоды в нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 года обещает бабье лето. Оно вернется на Кубань уже в начале следующего месяца.

- Ожидаем, что первого ноября воздух прогреется до плюс 18 градусов, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Прогноз погоды в нерабочие дни в Краснодаре с 30 октября по 7 ноября 2021 обещает, что неделя будет теплой. Минимальная температура воздуха составит плюс 18 градусов.

- Это один из самых высоких показателей за несколько лет, – добавляют метеорологи.

Отмечается, что самым теплым днем нерабочей недели станет 6 октября. В субботу воздух прогреется до 22 градусов. Этот показатель станет одним из самых высоких в регионе минимум за пять лет.