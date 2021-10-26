Ложбина холода взбодрит Краснодарский край

В регионе пока свежо, но такие низкие отметки ненадолго. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Зима атаковала Краснодарский край. Иначе как объяснить то, что творилось в Мостовском, Апшеронском, Отрадненском и Лабинском районах. Там выпал снег. Причем местность не просто припорошило, а появились настоящие сугробы, хоть и небольшие. Адыгею засыпало tot сильнее - Лаго-Наки высота снежного покрова местами достигала 10 см.

Для юга страны снег осенью – редкое явление. По словам метеорологов, вторжение зимы случилось примерно на полмесяца раньше нормальных климатических сроков. Как оказалось, кубанцы почувствовали дыхание декабря из-за того, что регион оказался в ложбине холода. Потому до 28 октября отрицательные отметки в ночные часы будут сохраняться, в том числе и в Краснодаре. Из-за холодного фронта в некоторых горных районах ожидается до 15 градусов мороза.

- Но в целом по краю температурные значения будут держаться на уровне 1-2 градуса ниже нуля, в северных районах, возможно, отметки опустятся до 3 градусов мороза, - говорит «КП» - Кубань» замначальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

Впрочем, в ближайшие дни все встанет на свои места. К концу рабочей недели на территории Кубани сформируется антициклон. Регион окажется в области малооблачной погоды, что уже само по себе сулит потепление. Правда, ждать заоблачных, летних отметок, не стоит. Все же ноябрь на носу. В дневные часы воздух в Краснодарском крае будет прогреваться до +16-18 градусов. Причем такие отметки ожидаются как в центральной части, так и на побережье Черного моря.

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