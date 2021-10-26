«Золотые» перевозчики активизировались: В Краснодаре завышают цены на грузовые доставки в десятки тысяч

Жителей просят внимательнее читать договор и просить прайс. Фото: instagram.com/kolesnikova_intellect

«Золотых» грузчиков не по-доброму прославляют в разных районах Краснодара. После нескольких месяцев затишья ушлые перевозчики снова начали кошмарить местных жителей. В соцсетях то и дело появляются сообщения с жалобами. И события разворачиваются во всех случаях стандартно. Диспетчер называет фиксированную сумму, а после доставки бригадир увеличивает ее в десятки раз.

- Вызвала грузчиков в микрорайон Гидростроителей, мне нужно было перевезти кухню в Пашковку. Озвучили суммой в 1760 рублей, подписали договор и поехали. Но по приезду бригадир выкатил прайс в 25000 рублей, - пожаловалась краснодарка.

В полиции заказчице ответили, что все цены прописаны в договоре, со стороны закона претензий к перевозчику быть не может.

Другая девушка из Краснодара рассказала, что у нее тоже вымогали деньги, зажав машину на дороге.

- Мы попросили вывезти мешки со строительным мусором из жилого массива имени Демьяна Бедного в районе Западного обхода. Грузчики озвучили цену в 1300 рублей. А приехав по адресу, бригадир выкатал стоимость в 70 тысяч, - возмутилась местная жительница.

Грузчикам полицейские вынесли устное предупреждение. Но краснодарцев попросили внимательнее читать документы.

- Действительно, в полицию Краснодара регулярно поступают заявления подобного характера. Это гражданско-правовые отношения. Заказчик вправе обратиться в суд в рамках, - прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Юрист посоветовал все моменты прописывать на бумаге.

- Не нужно подписывать договор, не прочитав. А при несоответствии стоимости, обязательно это прописывать в акте приема-передачи груза. Также необходимо сразу же составить претензию к грузоперевозчику – это позволит отстоять правоту в суде, - прокомментировал ситуацию руководитель адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Ранее бывший сотрудник одной из таких контор рассказал «Комсомолке», как строится рабочий день фирмы по доставке и раскрыл секреты работы "золотых" бригадиров.

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