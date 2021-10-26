Покусала стюардессу: пассажирку, летевшую из Анапы, сняли с рейса за хулиганство

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

С рейса, вылетающего из Анапы в Москву, сняли 28-летнюю пассажирку. Причина веская: девушке, по всей вероятности, не понравилось ее посадочное место, и она решила устроить настоящий скандал прямо на борту воздушного судна. Она начала кричать и нецензурно выражаться. Остановить эмоциональную соседку по салону самолета никто не мог: ни другие пассажиры, ни стюардессы. Да и менять ее посадочное место тоже никто не собирался. Однако девушка была настроена решительно и серьезно. Она не растерялась и укусила бортпроводницу, которая пыталась ее успокоить, за правое предплечье.

Пострадавшая сразу вызвала на борт воздушного судна полицейских. Они сняли пассажирку с рейса и отправили на медосвидетельствование. Однако от него девушка отказалась, а свою вину девушка так и не признала.

- В отношении гражданки составлены административный протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.