В Кубанском казачьем хоре разразился скандал. И вот почему

Весёлый казачий танец

Кубанский казачий хор на своем официальном сайте опубликовал небольшую новость, которая взбудоражила общественность. Его делят на две части. Теперь танцовщики - отдельный коллектив.

- Эти изменения направлены на развитие хореографической труппы. У нового коллектива будут новые возможности: увеличение заработной платы, создание новых номеров, создание новых концертных программ, численность коллектива будет увеличена. Такая идея сложилась нетолько из художественной задумки, но и из действующего законодательства, - объясняет первый заместитель генерального директора хора Виктор Захарченко (младший).

Виктор Захарченко - родной внук маэстро Виктора Захарченко. Ему еще нет 30-ти, но он получает юридическое образование и уже состоит при Кубанском казачьем хоре в руководящей должности. Молодой руководитель утверждает, что отделение танцовщиков по документам вовсе не значит, что они перестанут выступать в концертных программах. Но источник радио «КП - Краснодар» сообщил, что в последнее время танцевальных номеров все меньше. А недавний концерт состоял и вовсе лишь из вокальных номеров. Хор исполнил две народные песни, а остальные: религиозные песнопения и авторские композиции художественного руководителя и главного дирижера Виктора Захарченко.

- В последнее время Виктор Захарченко изменил творческий вектор, он все больше внимания уделяет религиозной составляющей и все меньше концертного времени остаётся на долю народной казачьей музыки, - рассказал источник из театральных кругов.

Руководство хора единогласно сообщает, что решение разделить хор и танцовщиков целиком и полностью принадлежит маэстро. Совпадение или нет, но изменения случатся в преддверии 85-летнего юбилея танцевальной группы, которая была создана в 1936 году.

- Это не раздел и не развал, а реорганизация. Вокруг этого нагнетается ненужное внимание и эмоции. Виктор Гаврилович с нами 1974 года и он не позволит развалить хор. Эта тема сейчас почему-то излишне политизирована, - пояснил директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев.

Что ждёт жемчужину кубанской культуры неясно. Кто станет руководителем танцевального ансамбля неизвестно, но Виктор Захарченко (младший) сообщил, что рассматриваются две кандидатуры на эту должность. В руководстве хора уже успели оговориться, что если эксперимент не пройдёт испытание на прочность, то всё вернут на свои места.

Кубанский казачий хор

Обеспокоены решением разделить труппы и в минкульте Краснодарского края.

- Министерство культуры Краснодарского края обеспокоено принятым решением о выделении танцевальной группы хора в отдельное структурное подразделение и считает его неконструктивным. Данная мера может нарушить целостность великого творческого коллектива, привести к раздробленности, внести дисбаланс в концертные программы и повлечь снижение интереса зрительской аудитории к творчеству прославленного коллектива, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.