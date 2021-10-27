«Меня все высмеивали»: основательница «Краснодога» рассказала об истории создания общежития для животных

Наталья Дубницкая 18 лет назад основала частный приют для бездомных животных. Фото: dubnitskaya.natalia

Основательница и руководитель приюта для бездомных животных «Краснодог» Наталья Дубницкая с детства знала, что будет спасать брошенных собак и кошек. Так получилось, что она создала первую и единственную в Краснодаре организацию для ухода за брошенками задолго до выхода закона о жестоком обращении с животными. За 18 лет ей пришлось пройти непростой путь – от насмешек окружающих до поиска места, где будут жить четвероногие. Но Наталья никогда не сдавалась и шла к мечте. Сейчас в приюте постоянно живут 500 питомцев, более 10 тысяч четвероногих нашли свой дом и дарят любовь и преданность людям, которые взяли их из приюта.

Наталья с детства мечтала открыть приют. Фото: dubnitskaya.natalia

Сердце маленькой Наташи каждый раз сжималось при виде бродячих животных. Яркая вспышка тех лет – она со своей собакой Риком сидит в теплой машине, а рядом, на холодной улице, мерзнет кем-то брошенный пес. Ей было 8 лет, когда она поняла, что эту несправедливость надо исправлять. Именно тогда возникла мысль создать приют для собак и кошек.

- Мультфильмы и книги, где главными героями были бродячие животные, производили на меня глубочайшее впечатление, буквально оставляли раны на моем сердце, оно разрывалось от жалости. После прочтения «Белого Бима, Черное ухо» я прорыдала два дня и долго не могла прийти в себя, - признается Наталья Дубницкая. - Это все укрепляло меня в мысли, что необходимо бороться за жизнь домашних питомцев, которые остались без крыши над головой. А как бороться? Единственный путь – это открыть приют, чтобы не было этих несчастных собак, чтобы у каждой из них был дом, чтобы они были довольные и их рождалось столько, сколько хозяев им можно найти.

В 16 лет Наталья стала искать информацию о создании приютов. Но в то время в Краснодаре не было таких организаций, и она начала обзванивать приюты в Москве. Приехав в столицу, она пыталась попасть хоть в один приют, чтобы посмотреть, как там все устроено, но ее никто не принимал, а, узнав, сколько ей лет, сотрудники крутили у виска.

Дети Натальи с удовольствием ходят на работу к маме. Фото: dubnitskaya.natalia

- Мне говорили, что это мне не по силам и откровенно смеялись надо мной. Но такие вещи меня очень сильно подначивают. Я вообще не считаю, что мне что-то может быть непосильно, - рассказывает Наталья. - Это было первое сильное разочарование. Но тем не менее это только укрепило меня в мысли о том, что приют необходим. Жаль, что в то время я не могла их увидеть, я бы могла избежать каких-то ошибок, которые допустила в дальнейшем, но наверно так было нужно, чтобы я сама через все прошла.

Знакомые также говорили, что приют – глупая затея, из нее ничего не выйдет. Не верил никто. Но Наталья не теряла надежды, а пока помогала как могла – спасала животных на улицах, возила в ветеринарную клинику, пристраивала собак и кошек. Время шло, девушка училась в вузе на экономическом факультете, поступила на юрфак. А однажды представился случай, который изменил многое.

- Меня попросили пристроить собаку из полицейского питомника. Один из кинологов обратился ко мне, я поехала на служебную собаку посмотреть. И увидела, что в питомнике есть пустые вольеры. Я тут быстро сообразила: вот – это оно! Строить ничего не надо, есть готовое, под присмотром. Вот так выбор пал на это место. Потом было долгое согласование по поводу этих вольеров с полицией, но они пошли навстречу, и мы там начали постепенно обживаться, - рассказала Наталья.

В приюте собакам и кошкам подыскивают новых хозяев. Фото: dubnitskaya.natalia

С тех пор девушка с модельной внешностью и большим сердцем стала воплощать свою мечту в реальность. За 18 лет приют нашел 10 тысячам мохнатых «воспитанников» новые дома, лечил и пытался обогреть каждую брошенку с тяжелой кошечьей или собачьей судьбой.

Наталья мечтает, чтобы бездомных животных в Краснодаре не было. Фото: dubnitskaya.natalia

- В первую очередь мы спасаем тех животных, которые оказались на улице ранеными, пострадавшими, которым необходима ветеринарная помощь. Это самые сложные случаи, лечение стоит дорого, и мало кто готов этим заниматься. Потому что животное необходимо возить в клинику, ставить уколы, капельницы, специальные конструкции для того, чтобы срастались лапы после переломов. Наша миссия – чтобы они вылечились, а затем найти им дом. У хозяев мы берем данные, подписываем с ними договор, когда передаем наших животных, потому что в них вложено очень много сил, любви, времени и денег, - делится Наталья. – Также мы работаем над гуманным сокращением численности безнадзорных животных – стерилизуем их. Мы вылавливаем собаку по заявке администрации, осматриваем, обрабатываем, ставим метку на ухо, а потом опять отпускаем на волю. Это очень важная мера. Но также надо понимать, что если люди будут продолжать бесконтрольно выбрасывать своих животных, процесс сокращения бездомных животных будет сильно замедлен.

Часто в приют попадают животные с травмами - их здесь лечат. Фото: krasnodog_online

Сейчас в приюте проживает 500 хвостатых постояльцев. За их плечами – непростая судьба, предательство и жизнь на улице. Но здесь у них есть шанс вновь обрести новую семью.

- Было бы лучше, если бы содержалось меньше животных. Это было бы комфортно в первую очередь для наших собак. Потому что кошкам неплохо живется, у них выгульные площадки, домики, которые оборудованы сплит-системами. Но все равно приют – это не дом. Самый идеальный вариант, когда кошка или собака переезжает к владельцам, которые будут их любить, - отмечает Наталья.

Каждому животному в приюте удаляют много внимания и заботы. Фото: krasnodog_online

Каждый краснодарец может помочь «Краснодогу». Для этого есть масса возможностей – от репостов в социальных сетях до материальной помощи. Можно также ходить в приют, гулять и общаться с животными, чтобы собаки и кошки не боялись людей. Можно принести корм, полотенца, простыни и ветошь для лежанок. Но самая серьезная и важная помощь – взять собаку или кошку к себе домой и пригреть животное. Ведь любому живому существу нужны тепло, ласковое слово и родной дом.