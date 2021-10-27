В Краснодарском крае похолодало, но отопление пришло не во все дома

Отопительный сезон стартовал с 5 октября, но с большими трудностями. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Краснодарском крае отопительный сезон официально стартовал 5 октября. Осень в этом году выдалась холодная, уже в середине октября фиксировались первые заморозки. Но тепло в дома жителей приходит с большими проблемами. Первыми забили тревогу станичники из Ахметовской Лабинского района. Оказалось, что легально купить дрова они могут только через МФЦ. Но подать заявление в региональный минприроды достаточно сложно, многие ждут дрова еще с прошлой зимы. В ведомстве ответили, что жителям можно воспользоваться альтернативой – собирать валежник в лесу. Это совершенно бесплатно.

Жалобы на отсутствие дров до сих пор поступают из Мостовского района. Там с августа люди не могут получить топливо. При этом обращаются и в администрацию, и к частным компаниям, которые занимаются заготовкой дров. Но результаты плачевные.

- Мои родители сейчас используют электричество, чтобы не замерзнуть. Им говорят, что участки для заготовки закончились, а новые не выделены, - рассказала «КП» - Кубань» Юлия Сафина. – Это проблема повсеместная, не только в хуторе Садовом, где проживают папа с мамой.

- Я всегда у частного лица заказывала. Раньше было без подвохов, пару недель и привозили. Сейчас напрямую ответа не дают, даже чтоб узнать свой номер в очереди, пришлось неделю ждать ответа. Через МФЦ, может, и дешевле приобрести, но уже был опыт очень долгого ожидания, плюс дрова не колотые, а для меня это неудобно, так как самой колоть их тяжело.

В районной администрации ситуацию называют напряженной, но не патовой. Действительно, в этом году выделено всего 7000 кубов леса для заготовки дров, хотя потребность в три раза выше.

- Мы сейчас решаем этот вопрос. Выделили дополнительно лесосеку в Кавказском лесничестве, и заготовители будут возить дрова оттуда. Такая ситуация возникла из-за того, что не было сделано лесоустройства, сейчас работы ведутся, будут заново считать лесосеку. Надеемся, что в следующем году не будет такой проблемы. А жителям советуем подавать заявки до 1 марта, чтобы вовремя получить дрова, - отметил начальник управления по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и ЖКХ Мостовского района Дмитрий Бондаренко.

Мерзли в своих домах станичники из Кущевской. В течение года здесь велась модернизация котельной школы № 6, но закончить работу к началу отопительного сезона не успели. Детский сад, МФЦ, школа, несколько многоквартирных домов и учреждений культуры не отапливались до 25 октября. Основная газовая котельная так и не была подключена, временно запустили блочную дизельную котельную.

- Ресурсоснабжающей организацией ООО «Базис» в течение года была проведена модернизация котельной. Котельная школы № 6 запущена в работу 25 октября. Работа котельной идет в текущем режиме, - сообщили в пресс-службе Кущевского района.

Не лучшим образом обстоят дела в Краснодаре. В поселке Российском замерзают жители шести домов по улицам Измаильская и Альпийская из-за споров между управляющей компанией «Надежная» и котельной ООО «Меркурий».

- Управляющая компания перекидывает ответственность на котельную, а котельная - на управляющую, - рассказал «КП» - Кубань» Андрей из дома на Альпийской, 3. - До сих пор трубы холодные. Сегодня дома было очень холодно, ночью особенно. Пришлось включать электрическую печку на кухне, но она не сильно спасла.

По словам местных жителей, 26 октября комиссия в присутствии судебного пристава провела осмотры придомовых котельных. Нарушений не нашли. Ресурсоснабжающую организацию обязали дать тепло, но батареи так и стоят ледяные.

- Есть финансовые споры между УК «Надежная» и арендатором котельной. Но почему должны страдать люди? Ведь мы исправно за все платим и требуем от котельной дать нам отопление, - говорят жители.

По словам генерального директора управляющей компании Алексея Сластенова, судебные тяжбы с котельной ведутся с прошлого года из-за вопросов по технологическому подключению и тарифов. Тем не менее дома еще летом получили паспорта готовности к отопительному сезону, также есть решение суда о подаче тепла в многоквартирники.

Впереди длинные выходные, и жители поселка Российский боятся остаться без отопления до 8 ноября. Ведь решать их проблемы в это время никто не возьмется. Нет тепла и в квартирах жителей Юбилейного микрорайона. И когда оно появится - неясно. Официальных комментариев пока никто не дает. "КП" следит за развитием ситуации.

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