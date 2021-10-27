Мэр Тимашевска Николай Панин: «В вопросах вакцинации не должно быть демократии»

Мэр Тимашевска Николай Панин высказался о тех, кто считает прививочную кампанию против коронавируса «зомбированием».

Мэр Тимашевска Николай Панин высказался о тех, кто считает прививочную кампанию против коронавируса «зомбированием». По его словам, в социальных сетях в настоящее время псевдоблогеры разворачивают антипрививочную кампанию. Однако тимашевские медики ежедневно констатируют прирост среди больных.

- Моим родителям никто не говорил о добровольности прививок, которые поставили мне в детстве. Взяли, привили и все. И разговоров никто не вел. И жив-здоров я до сих пор. А что сейчас происходит? Почему так изменилось все? Мое мнение: в этих вопросах не должно быть демократии. Потому что это здоровье всего человечества, нашего народа, всей России. Когда мы идем с больной ногой к врачу, он назначает нам лечение. Мы ведь лечимся? Лечимся. Прислушиваемся к совету медика. И в случае с коронавирусом, я считаю, нам тоже необходимо к врачам прислушиваться. Они ведь зла не пожелают! Они всегда стоят на страже нашего здоровья, сами рискуют своими жизнями, хотя у них есть семьи с детьми. У меня родители переболели жестко. Я месяц с ними не виделся, возил им еду, на калитку вешал. Страшный вирус, - сказал Николай Панин.

Глава города призвал всех жителей немедленно провакцинироваться. По данным на 27 октября, в Тимашевском районе первый этап вакцинации прошли 37501 человек, закончили два этапа 35719 жителей. В муниципалитете работают 7 пунктов вакцинации – передвижные и стационарные в медучреждениях городского и сельских поселений. В выходные дни мобильный пункт вакцинации работает на городской площади возле кинотеатра, отметили в пресс-службе администрации Тимашевска.