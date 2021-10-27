Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 октября 2021 года: 88% работников образования Сочи привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru
88% работников образования Сочи привились от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что эта цифра продолжает расти. Сразу в 50 образовательных учреждениях курорта вакцину получил весь педагогический состав.
Добавим, что в Сочи работают 6700 специалистов в 167 образовательных организациях.
Напомним, что на Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Благодаря ей в Краснодарском крае вырабатывается коллективный иммунитет. Считается, что это лучший способ борьбы с инфекцией.
Сейчас вакцину от коронавируса получили более двух миллионов жителей Кубани. Почти четверть из них проживают в Краснодаре.
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