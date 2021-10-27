Вениамин Кондратьев: нужно открыть зеленые зоны в каждом поселении

Благоустроенный кубанский сквер. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о том, как в регионе ведутся работы по благоустройству территорий. По его словам, только с начала этого года на Кубани благоустроили более 120 зеленых зон. Глава региона обратил внимание на то, что для этих целей в крае используют возможности, которые дает нацпроект «Жилье и городская среда» - на привлекаемые через него средства обновляются парки, скверы и дворы многоквартирных домов.

При этом Кондратьев особо отметил, что в регионе выстроена система, благодаря которой жители субъекта имеют возможность самостоятельно выбирать, какие из территорий будут благоустраиваться в первую очередь.

- В этом году планируем обновить 232 зеленые зоны, 80% из которых находятся в сельских поселениях. На 121 объекте работы уже завершили, остальные – заканчивают, - рассказал губернатор, добавив, что необходимо пользоваться всеми возможностями, чтобы открыть зеленые зоны в каждом поселении региона.

Так, новый парк появился в центре поселка Образцовый Ленинградского района, более 25 тысяч квадратных метров улиц обустроили в поселке Украинском и станице Пластуновской Динского района. Еще две площадки благоустроили во дворах Белореченска. Во всех местах, которых касается благоустройство, высаживают растения, устанавливают скамьи и монтируют спортплощадки.

На настоящий момент, план по проекту «Жилье и городская среда» в крае выполнили на 65%. Из 1,9 млрд рублей, которые планируется потратить на эти цели, выделено уже 1,2 млрд. Согласно официальным данным, начиная с 2017 года на Кубани успели благоустроить уже боле тысячи парковых зон и скверов. На грядущий 2022 год запланировано благоустройство еще 219.