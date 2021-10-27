«Я обманывала себя 20 лет»: лысая девушка из Краснодара стала успешной моделью

Анна с 7 лет носила парики Фото: kap.kap.kap

Анне Калининой 29 лет. Вот уже год как она живет в Краснодаре и преподает вокал в городской студии.

- Я переехала сюда вместе со своим парнем, - рассказывает Анна, - Прилетели мы еще перед началом пандемии. Долго выбирали между Москвой, Питером и Краснодаром. Решили остановиться на последнем варианте. С парнем я рассталась, а вот с Краснодаром пока не планирую - мне очень нравится город. Мне здесь комфортно.

Трудное детство

А родилась Анна в городе Ухта, что находится в республике Коми. Там она прожила до 2020 года. Детство у девушки было трудным. До 5 класса она даже не ходила в школу - училась на дому. Над маленькой Аней то и дело издевались сверстники, а взрослые поглядывали с неодобрением. Причиной такого отношения со стороны окружающих стала болезнь девушки.

В детстве над маленькой Аней издевались сверстники. Фото: из личного архива героя

- Родители рассказывали, что уже при рождении у меня было не очень много волос. А когда мне исполнилось 3 года, они и вовсе выпали. Даже ресницы и брови. Тогда родители начали таскать меня по больницам, и через год врачи поставили диагноз. У меня обнаружили тотальную алопецию - это аутоиммунное заболевание, при котором организм отторгает волосы. Лечению тотальная алопеция не поддается.

Все свое детство Аня провела в больницах, ездила на приемы к московским врачам. Пожалуй, это было одно из немногих мест, где маленькая Аня чувствовала себя в безопасности.

- В больницах я встречала таких же ребят, как и я : у кого-то также, как и у меня совсем не было волос, у кого-то - было частичное выпадение, а у кого-то - очаговое. Но мы все были похожи, - вспоминает Анна.

Волосы у Ани выпали, когда ей было 4 годика. Фото: из личного архива героя

А вот во дворе или в других общественных местах на Аню посматривали с опаской и неодобрением, над ней издевались и всячески пытались задеть. Поэтому девочке с 7 лет приходилось скрывать свою болезнь. Она прятала лысину под париками, шапками или платками.

- Травля была даже в садике, - делится с “КП”-Кубань” Анна. - Помню, как однажды у нас проводился отбор на городской концерт. К нам приехала какая-то очень влиятельная женщина из местного Дома Культуры. Она занималась прослушиванием детей. Наш музыкальный руководитель предложила ей мой сольный номер. Я очень хотела выступить! Но когда эта женщина увидела меня и мою лысину, она так странно отреагировала: осмотрела меня с ног до головы, скорчила непонятную гримасу, которая мне очень не понравилась, отвернулась к музыкальному руководителю и что-то прошептала ей. Было неприятно. Поэтому на том мероприятии я не выступала…

Аня ходила к психологу с 8 лет. Фото: kap.kap.kap

Родители, понятное дело, поддерживали Аню и всячески старались уберечь ее от травли и издевательств. До 5 класса девочка училась на дому, к ней приходили преподаватели из школы. Однако с жестоким отношением Аня все равно сталкивалась. Она продолжала ходить в музыкальную школу и практически каждый день гуляла во дворе. Ребята обзывали Аню, шутили над ней, а зимой постоянно срывали с нее шапки и убегали прочь.

Сегодня Анна надевает парики только для фотосессий. Фото: kap.kap.kap

-Помню еще один неприятный случай, - рассказывает Анна. -Мне тогда было лет 12, и один из моих преподавателей позвала меня в кинотеатр. С ней были мои “гипотетические одноклассники” - те ребята, с которыми я должна была ходить в школу. После сеанса я возвращалась домой одна. В какой-то момент ко мне подлетела компашка “одноклассников”. Они сдернули мой парик и убежали вперед, скрылись из вида. Я застыла на месте. Мне было больно и очень обидно. Вдруг ко мне подошла пожилая женщина. Она укутала мою голову платком и повела “по следам” обидчиков. Мы наткнулись на мужчину, который ремонтировал машину во дворе своего дома. Увидев нас, он все понял… и достал из кармана мой парик. Мы его надели, но легче мне от этого не стало. У меня началась истерика.

“Мне помог Тик-Ток"

Из-за травли Анна не могла принять себя. Она считала себя некрасивой и обделенной. Долго не могла смириться со своей болезнью и надеялась на то, что волосы рано или поздно вырастут. Тогда она станет "такой же, как все".

- Мне всегда хотелось пойти против всех общественных установок, против общественного мнения. Но я никак не решалась - боялась, что меня снова отвергнут и не поймут. Когда я переехала в Краснодар, снова столкнулась с неприятностями: быстро выгорела на новой работе, рассталась с парнем, уволилась. Осталась совсем одна. В чужом городе. Тогда поняла, что с этим надо что-то делать. Скачала тик-ток...

Краснодарские фотографы начали самостоятельно приглашать девушку с особенностью на съемки. Фото: kap.kap.kap

Анна начала активно вести популярную соцсеть. Там же она и показала свое "истинное лицо" - девушка начала выставлять видео без париков. Была собой. Настоящей. Такой, какая она есть. Ее ролики начали "залетать в топ" и набирать тысячи просмотров.

- В тот момент я почувствовала такую мощную поддержку, - вспоминает Анна. - Люди начали писать мне, спрашивать про мою болезнь. Я чувствовала, что они делают это не из жалости, а искренне, по-настоящему. После этого я начала по-другому к себе относиться. Жалость исчезла. Да и надетые парики - тоже.

Поддержали девушку с особенностью и коллеги на новой работе.

- От париков я отказалась в феврале 2020, - рассказывает Анна. - На работе, в студии вокала, устраивали фотосессию. Мои коллеги тогда еще ничего не знали о моем заболевании. Перед началом процесса я решила показать им свои фотографии без парика. Они были очень удивлены и сразу же предложили мне его снять. Сфотографироваться без него. Так я и сделала. Вышло красиво!

Фотосессия, на которой девушка рассказала своим коллегам о своей болезни. Фото: kap.kap.kap

Девушка перестала носить парки даже на улице. Теперь она комфортно чувствует себя в обществе, не реагирует на недоброжелательные взгляды прохожих. Относится ко всему проще. А свою природную красоту Анна транслирует в своем блоге. Она даже стала моделью. Ее активно начали приглашать на семки краснодарские фотографы - они полюбили девушку с особенностью за ее необычную, нестандартную внешность, искрящиеся от внутренней энергии глаза и широкую, добрую улыбку.

- Я более 20 лет обманывала себя, пряталась от этого мира, была ненастоящей. Сейчас я чувствую себя счастливой и красивой. Хочу на своем примере доказать всем девушкам, что каждая из нас - уникальна. Этого не стоит бояться. Нужно просто научиться чувствовать себя, прислушаться к себе и наслаждаться жизнью!